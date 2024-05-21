Ebeveynliği kolaylaştıracak 5 tüyo

HAKLI OLMAK MI YOKSA MUTLU OLMAK MI İSTİYORSUNUZ?

Bazen çocuklarınızın sonucu ne olursa olsun bir ebeveynin son onayına ihtiyaç duymadan karar alabileceğinin farkına varın. Böyle bir durumda sonuca odaklanmak yerine çocuğunuza izin verin ve sonuç tahmin ettiğiniz gibi olduğunda ona destek olun.