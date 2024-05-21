Ebeveynliği kolaylaştıracak 5 tüyo
Ebeveynlik zor bir süreçtir. Her ebeveyn, anne-baba olacağını öğrendiği ilk andan itibaren çocuğunun yaşamını kolaylaştırmak için elinden geleni yapar. Ancak çocuğunuz büyüdükçe onunla iletişim kurmak ve yeterince sabırlı olmak çok da kolay değildir. İşte ebeveynliği yürütürken işini kolaylaştırmak için 5 ipucu...
HAKLI OLMAK MI YOKSA MUTLU OLMAK MI İSTİYORSUNUZ?
Bazen çocuklarınızın sonucu ne olursa olsun bir ebeveynin son onayına ihtiyaç duymadan karar alabileceğinin farkına varın. Böyle bir durumda sonuca odaklanmak yerine çocuğunuza izin verin ve sonuç tahmin ettiğiniz gibi olduğunda ona destek olun.