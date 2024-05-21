Ebeveynliği kolaylaştıracak 5 tüyo

Ebeveynlik zor bir süreçtir. Her ebeveyn, anne-baba olacağını öğrendiği ilk andan itibaren çocuğunun yaşamını kolaylaştırmak için elinden geleni yapar. Ancak çocuğunuz büyüdükçe onunla iletişim kurmak ve yeterince sabırlı olmak çok da kolay değildir. İşte ebeveynliği yürütürken işini kolaylaştırmak için 5 ipucu...

Ebeveynliği kolaylaştıracak 5 tüyo - 1

HAKLI OLMAK MI YOKSA MUTLU OLMAK MI İSTİYORSUNUZ?

Bazen çocuklarınızın sonucu ne olursa olsun bir ebeveynin son onayına ihtiyaç duymadan karar alabileceğinin farkına varın. Böyle bir durumda sonuca odaklanmak yerine çocuğunuza izin verin ve sonuç tahmin ettiğiniz gibi olduğunda ona destek olun.

N-LIFE HABERLERİ

Ebeveynliği kolaylaştıracak 5 tüyo - 2

TARTIŞMA ANLARI İÇİN BİR CÜMLE BULUN

Çocuğunuzla tartışırken çözüme ulaşamadığınızda ortamı yumuşatmak için bir cümle bulun. Böylece hem çocuğunuzu şaşırtmış olacaksınız hem de aranızdaki anlamsız tartışma son bulacak.

Ebeveynliği kolaylaştıracak 5 tüyo - 3

SINIRLARINIZI BİLİN

Çocuklarınız istediği şeyi elde etmek için stratejik hamlelerle sizi yıpratıyor olabilir. Tartışmaların ne zaman ve nerede başlayacağının tam olarak farkında olun ve bu konuşmaların nasıl gerçekleşeceğine ilişkin net sınırlar koyun.

Ebeveynliği kolaylaştıracak 5 tüyo - 4

YETİŞKİN OLAN SİZSİNİZ

Yetişkin ve sorumlu olan tarafın siz olduğunu unutmayın. Bu sebeple kuralları siz koyun. Neyin yasak olduğunu açıkça ifade edin. Çocuğunuz için belirlediğiniz sınırların tartışmaya kapalı olduğunu küçük yaşlardan itibaren öğretin.

Ebeveynliği kolaylaştıracak 5 tüyo - 5

SÜREKLİ HAKLI OLAMAZSINIZ

Bir ebeveyn olarak neye dayanmanız gerektiğini, neleri bırakıp doğal sonuçların ortaya çıkmasına izin vermeniz gerektiğini seçin. Sürekli haklı olamayacağınızı kabullenin.

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