Ellerini ve ayaklarını kullanamayan serebral palsi hastası burnuyla kitap yazdı

Yılmazgil, engelli birey olarak yaşamanın ve hayatta kalmanın yollarını aradığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"1997-2000 ve 2003 yıllarında TRT'nin düzenlediği radyo çocuk tiyatrosu yarışmasına, kollarımın kaslarındaki kasılmalarımdan dolayı burnumla elektronik daktilomla yazdığım radyo tiyatrolarım ile katıldım fakat bir derece alamadım. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği engelliler konulu karikatür yarışmasında mansiyon ödülü aldım. Karikatürümü elektronik daktilomla çizdim ve şimdi de çocuk hikayeleri yazıyorum. Bir engelli olarak kendi paramı kazanmak zorundayım. O yüzden bir yerden başlamak istiyorum."