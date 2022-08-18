Erkekler sanıldığından daha uzun yaşıyor

ÜLKELER AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLMELİ

Erkeklerin genelde stabil bir ilişki ve evliliğin içinde olmayı kadınlara göre daha yararlı bulduğunu ifade eden araştırmacılar, bunun da erkeklerin yaşam süresine etki ettiğini ifade ediyor.

Genel olarak kadınların hala erkeklerden daha uzun yaşadığı bilgisi kabul görse de aradaki farkın zannedildiğinden çok daha az olduğunu savunuluyor. Daha etkili sonuçlara ulaşmak için her ülkenin verilerinin ayrı ayrı değerlendirmenin daha doğru bir yaklaşım olduğu belirtiliyor.