Erkekler sanıldığından daha uzun yaşıyor

Haberler - ntv.com.tr | 18.08.2022 - 07:26 - Son Güncelleme : 18.08.2022 - 10:22
Kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı kanısı uzun yıllardır biliniyor. Ancak Güney Danimarka Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, bu kanının geçerliliğini yitirdiğine dair bir çalışma yaptı. BBC’de yayınlanan haber, erkeklerin sanıldığından daha uzun yaşadığına dair bazı bilgiler öne sürdü.
Çalışmayı yürüten araştırmacılar, ‘kadınlar erkeklerden daha uzun yaşar’ düşüncesinin tamamen doğru olmadığını ve erkeklerin yüzde 25-50’sinin kadınlardan daha uzun yaşadığını belirtti.
Danimarka Üniversitesi’ne bağlı Nüfus Dinamikleri Merkezi tarafından yapılan araştırma, 199 ülkenin kaynaklarına ulaştı ve 200 yıllık verilerle kadın ve erkeklerin yaşam sürelerini inceledi.
BMJ Open adlı tıp dergisinde yayınlanan çalışma, kadın ve erkeklerin yaşam süreleriyle ilgili önemli bir bilgiye ulaştı.
Araştırmaya göre özellikle evli veya üniversite mezunu erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşadığı ortaya çıktı.
Araştırmacılar, inceledikleri 199 ülkedeki her 4 erkekten 1 veya 2'sinin kadınlardan daha uzun yaşadığını tespit etti.
Danimarka merkezli araştırmacılar, evli olan veya üniversite derecesine sahip erkeklerin evli olmayan ve liseden mezun olmamış kadınlardan genelde daha uzun yaşadığını ortaya koydu.
Erkekler ve kadınlar arasındaki yaşam süresini belirlerken genellemelerden yola çıkmanın yetersiz olduğunu belirten araştırmacılar, medeni durum ve eğitim durumunun yaşam süresini belirlemede önemli bir etken olduğunu belirtti.
Araştırma sonuçları, düşük ve orta gelirli ülkelerde erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşama olasılığının da yıllar içinde arttığını belirtiyor.
Öte yandan cinsiyete göre yaşam süresi arasındaki bu farklılıkların, sigara içmek veya alkol tüketmek gibi davranışlardan kaynakladığı da söyleniyor.
Erkeklerin 20'li ve 30'lu yaşlarında daha çok alkol tükettiğine ve sigara içtiğine, bu yüzden de 60'lı yaşlarda ölüm riskinin arttığına dikkat çekiliyor.
Erkeklerin genelde stabil bir ilişki ve evliliğin içinde olmayı kadınlara göre daha yararlı bulduğunu ifade eden araştırmacılar, bunun da erkeklerin yaşam süresine etki ettiğini ifade ediyor.
Genel olarak kadınların hala erkeklerden daha uzun yaşadığı bilgisi kabul görse de aradaki farkın zannedildiğinden çok daha az olduğunu savunuluyor. Daha etkili sonuçlara ulaşmak için her ülkenin verilerinin ayrı ayrı değerlendirmenin daha doğru bir yaklaşım olduğu belirtiliyor.