Ev işlerinde yapılan en büyük temizlik hataları

3- CAM SİLME

Hava güneşliyken cam silmek, temizleyicinin çok çabuk kuruması sebebiyle camın üzerinde çizgiler oluşmasına sebep olacaktır.



Bu nedenle ışığın da az olduğu sabah saatleri ya da akşam cam silmek daha berrak bir görüntü elde etmenizi sağlayacaktır.