Ev işlerinde yapılan en büyük temizlik hataları

Bulaşık makinesine kirlileri yerleştirirken özellikle çatal, bıçaklarınızı karışık ve eşit yerleştirmelisiniz. Bu sayede daha temiz görünmelerini sağlayabileceksiniz.
Gün içinde çoğu zaman birden fazla kullandığımız kahve makinelerini her defasında parçalarını ayırıp sabunla temizlemelisiniz.
Ayrıca makinenizde biriken kireç birikintilerini de sirke ve su karışımı kullanarak çıkarmalısınız.
Hava güneşliyken cam silmek, temizleyicinin çok çabuk kuruması sebebiyle camın üzerinde çizgiler oluşmasına sebep olacaktır.
Bu nedenle ışığın da az olduğu sabah saatleri ya da akşam cam silmek daha berrak bir görüntü elde etmenizi sağlayacaktır.
Tuvalet fırçalarını tutucularında bırakmak bakteri üremesine neden olabilir. Çünkü tutucunun içindeki nemli ortam, bakteriler için mükemmel üreme alanıdır.
Uzmanlara göre, bir tuvalet fırçasının düzenli olarak en az birkaç saat dezenfektana batırılması bakterilerin üremesini engelleyecektir.
Fazla deterjan kullanmak aslında giysilerinize ve çamaşır makinenize zarar verebilir. Bu nedenle çamaşır yıkarken kirli miktarınıza göre deterjan kullanmalısınız.
Ahşap kesme tahtası bulaşık makinesine koyulduğunda, suyu çeken tahta içindeki ağaç lifleri eğilip ayrılabilir.
Zamanla bu, yiyecek parçacıklarının ve bakterilerin saklanmasına izin veren küçük çatlaklara neden olabilir.
Bu nedenle saf beyaz sirke veya özel ahşap temizleyici malzemelerle kesme tahtanızı temizlemeniz daha doğru olacaktır.
Paslanmaz çelikte ağartıcı kullanmak, cihazlarınızın yüzeyine zarar verebilir. Bu yüzden paslanmaz çeliği ılık su ve bulaşık sabunu ile temizleyin.
Halı lekelerini temizleyici ile ıslatmak yarardan çok zarar verebilir.
Bunun yerine temizleyiciyi lekeye hafifçe püskürtmek, durulamak için de bir sprey şişesi kullanarak sade su uygulamak daha doğru olacaktır.
Gün içinde en az 2 kere kullandığınız diş fırçanızı sade su ile durulamak bakterileri geride bırakabilir.
Diş fırçalarını hidrojen peroksit veya ağız suyunda bekleterek dezenfekte etmelisiniz.
Ayrıca diş fırçanızı yaklaşık 3 ayda 1 veya fırçanız yıpranmışsa daha önce yenisiyle değiştirmelisiniz.
Cam eşyalarınızı bulaşık makinesine koymadan önce durulamak; camın bulanık görünmesine, çizilmeye veya aşınmaya sebep olabilir.
Bu nedenle kirli cam eşyaları doğrudan bulaşık makinesine koymalısınız.
Elektrik süpürgenizi tam anlamıyla temizlemek, fırça silindirini temizlemekten daha fazlasını içerir.
Elektrik süpürgenizi düzenli olarak sökmeli ve tüm iç parçalarını mikrofiber bir bez kullanarak ılık su ve biraz bulaşık sabunu ile silmelisiniz.
Döküm tavaları sabunla yıkamak koruyucu kaplamayı bozabilir. Bu tip tava ya da tencereleri henüz sıcakken hafifçe ovarak temizlemelisiniz.
Arabanızı yıkamak için ev havluları ve bulaşık deterjanı kullanmak cilaya ve boyaya zarar verebilir.
Bunun yerine otomobil cilası, pH dengeli bir araba sabunu ve mikrofiber bez kullanmalısınız.
Duş perdeleri, uygun şekilde temizlenmezlerse küflenmeye başlayabilir. Bu sebeple duş perdelerini çamaşır makinesinde yıkamanız daha hijyenik olacaktır.