Evinizin havası değişecek: Masrafsız dekorasyon önerileri

FARKLI GÖZLE BAKIN VE ODALAR ARASI ALIŞVERİŞ YAPIN

Evinizdeki her odayı dikkatlice inceleyin ve notlar alın. Ardından hayalinzdeki evi ya da evinizi nasıl daha işlevli hale getirebileceğinizi düşünün. Örnek vermek gerekirse salonunuzda kullanmadığınız bir sehpayı mutfakta kullanarak yepyeni bir kahve köşesine sahip olabilirsiniz.