Evinizin havası değişecek: Masrafsız dekorasyon önerileri

Evinizdeki değişiklik yapmak istediğinizde aklınıza ilk olarak eşyaları yenilemek gelebilir. Ancak yeni bir şey almadan da evinizdeki tüm atmosferi değiştirebilirsiniz. İşte masrafsız bir şekilde evinizde değişiklik yapmanın püf noktaları...

Evinizin havası değişecek: Masrafsız dekorasyon önerileri - 1

MOBİLYALARINIZIN YERİNİ DEĞİŞTİRİN

Evinizde ya da herhangi bir odanızda yeni bir atmosfer için mobilyalarını değiştirmek zorunda değilsiniz. Mobilyalarınızın yerini değiştirerek de yenilenmiş hissedebilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Evinizin havası değişecek: Masrafsız dekorasyon önerileri - 2

FARKLI GÖZLE BAKIN VE ODALAR ARASI ALIŞVERİŞ YAPIN

Evinizdeki her odayı dikkatlice inceleyin ve notlar alın. Ardından hayalinzdeki evi ya da evinizi nasıl daha işlevli hale getirebileceğinizi düşünün. Örnek vermek gerekirse salonunuzda kullanmadığınız bir sehpayı mutfakta kullanarak yepyeni bir kahve köşesine sahip olabilirsiniz.

Evinizin havası değişecek: Masrafsız dekorasyon önerileri - 3

ÇİFT EŞYALARI AYIRIN

Yatak odanızdaki komodinler ya da iki adet aynı gece lambası, salondaki iki tekli koltuk gibi çiftleyen eşyalarınızı farklı odalarda kullanmayı deneyebilirsiniz. Böylece evinizde yeni bir atmosfer yaratabilirsiniz.

Evinizin havası değişecek: Masrafsız dekorasyon önerileri - 4

YENİDEN DÜZENLEYİN

Evinizin çoğu odasında gerekenden fazla eşya varsa odalarınızı sadeleştirin. Kullanmak istemediğiniz ya da işinize yaramayanları ayırın. Kullanmaktan keyif aldığınız eşyalarla odanızı yeniden dekore edin.

Evinizin havası değişecek: Masrafsız dekorasyon önerileri - 5

ODALARI DEĞİŞTİRİN

Eğer tüm bu tüyolar size yetersiz geliyorsa, odalarınızın yerini değiştirmek sizin için harika bir fikir olabilir.

Evinizin havası değişecek: Masrafsız dekorasyon önerileri - 6

EŞYALARIN KULLANIM AMACINI YENİDEN DÜŞÜNÜN

Dekorasyon trendlerini takip edin. Evinizdeki kitapları dekorasyon objesi olarak kullanabilirsiniz. Ya da eski bardaklarınızı içerisine mum dökerek şık bir dekoratif ürüne dönüştürebilirsiniz.

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