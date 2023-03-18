Evlilik hazırlığı yapan gelinler için 5 tavsiye

Gelinlik seçmek kimi gelin için en zoruyken kimisi için de daha kolay oluyor. Gelinlik seçerken vücut tipinizi göz önünde bulundurmanız sizin daha iyi görünmenizi sağlayacaktır.
Örneğin armut vücut tipine sahipseniz gelinlikte vurgulamanız gereken yer kesinlikle incecik belinizdir. Balık gelinlik modelleri, adeta kum saati vücut tipi için tasarlanmıştır diyebiliriz. Elma tipi vücut şekline sahipseniz dikkatleri bacak bölgesine çekmek için yırtmaçlı gelinlik modellerini seçebilirsiniz.
Seçtiğiniz gelinliğe en uygun ve en rahat ayakkabıyı seçmeniz de sizi tüm gece rahat ettirecektir. Tabii eğer gelinliğinizden ayakkabınız görünecekse rahatlık önemli bir kriter olmayabilir, şık görünümü de önemsemelisiniz.
Takılarınızı gelinliğinizin işlemesi ve yaka tipine uygun olarak seçmelisiniz.
Gelinliğin tamamlayıcısı olan unsurlardan biri de gelin buketi. Düğün salonuna girerken, fotoğraf çektirirken kullanacağınız buketinizi tarzınıza uygun olarak seçmelisiniz.
Saç ve makyaj için iyi bir araştırma yaptıktan sonra kuaför seçmek lehinize olacaktır. Düğüne yakın bir zamanda istediğiniz saç ve makyaj için prova yaptırmanız gerekebilir.
Düğün ya da nikah, hangisini tercih ettiğinizin bir önemi olmaksızın tüm gelinlerin aklındaki şey, gelinliğin içinde iyi görünmektir. Bu nedenle evlilik hazırlığı süresince spor yapmak, sadece fit kalmanızı değil, duruş bozukluğunuzun düzelmesini de sağlayacaktır.
Öte yandan yaşanan stres cildinizde sivilce çıkmasına sebep olabilir. Bu nedenle yediklerinize dikkat etmeli, cilt bakımı rutini oluşturmalı ve bol su içmeye dikkat etmelisiniz.
Eğer organizasyon ile ilgili herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamak istemiyorsanız masalardan müziklere, süslemeden takı törenine tüm detayları önden planlamak iyi olacaktır. Düğünde yapılacaklarla ilgili bir liste yapıp bunları düğüne kısa süre kala kontrol etmek yaşanacak aksiliklerin önüne geçecektir.
Tüm bu süreçte sabırlı olmak ve huzurunuzu korumak en önemlisi olacaktır. Bu nedenle evlilik hazırlığı süreci boyunca karşılaştığınız tüm sıkıntılara karşı çözüm bulan bir tutum sergilemek ve kontrolü elden bırakmamak sizi rahatlatacaktır.
Düğün gününde, hiç aklınızdan çıkarmamanız gereken şey ise, etrafınızda her ne sorun yaşanırsa yaşansın, sadece kendinize ve mutluluğunuza odaklanmak. Etraftaki sıkıntıları sizden başkalarının gidermesi için fırsat verin ve kendinizi olumsuz durumların içine atmayın.