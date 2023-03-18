Evlilik hazırlığı yapan gelinler için 5 tavsiye

1- DOĞRU GELİNLİK, AYAKKABI VE AKSESUAR SEÇİMİ

Gelinlik seçmek kimi gelin için en zoruyken kimisi için de daha kolay oluyor. Gelinlik seçerken vücut tipinizi göz önünde bulundurmanız sizin daha iyi görünmenizi sağlayacaktır.

Örneğin armut vücut tipine sahipseniz gelinlikte vurgulamanız gereken yer kesinlikle incecik belinizdir. Balık gelinlik modelleri, adeta kum saati vücut tipi için tasarlanmıştır diyebiliriz. Elma tipi vücut şekline sahipseniz dikkatleri bacak bölgesine çekmek için yırtmaçlı gelinlik modellerini seçebilirsiniz.



Seçtiğiniz gelinliğe en uygun ve en rahat ayakkabıyı seçmeniz de sizi tüm gece rahat ettirecektir. Tabii eğer gelinliğinizden ayakkabınız görünecekse rahatlık önemli bir kriter olmayabilir, şık görünümü de önemsemelisiniz.