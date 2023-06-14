Hayatınızı kolaylaştıracak öneriler

Hayat bazen çok karmaşık ve bunaltıcı olabilir. Ancak biraz düşünerek ve ufak bir planlama ile yaşamımızı daha kolay hale getirebiliriz. İşte günlük hayatı kolaylaştıracak ipuçları...

Hayatınızı kolaylaştıracak öneriler - 1

1- MALİ DURUMUNUZU SADELEŞTİRİN

Paranızı doğru yönetmek ve bunu stressiz şekilde halletmek için gelir gider bütçesi oluşturun. Banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol edin. Faturalarınızı takip edin. Eğer borcunuz varsa bunu ödemek için plan yapın. Eğer imkanınız varsa tasarruf için para ayırın. Gereksiz harcamalar yapmamaya özen gösterin.

N-LIFE HABERLERİ

Hayatınızı kolaylaştıracak öneriler - 2

2- EVİNİZİ DÜZENLEYİN

Hayatınızın merkezi olan evinizin derli toplu olması sizi rahatlatacaktır. Bu sebeple dağınıklıkları toplayıp kullanmadığınız eşyalarınızı ayırabilirsiniz.

Hayatınızı kolaylaştıracak öneriler - 3

3- BİR ŞEYLERİ ERTELEMEYİ BIRAKIN

Ertelemek bir şeyleri nadiren çözer, hatta sizi daha çok strese sokar. Eğer bir probleminiz varsa onunla ilgilenin. Yapmanız gereken bir şey varsa harekete geçin. Nereden başlayacağınızı bilmediğiniz bir noktadaysanız bir yer seçin ve dalın. İkilem içerisindeyseniz de artı ve eksileri değerlendirin.

Hayatınızı kolaylaştıracak öneriler - 4

4- ZAMANINIZI BİLİNÇLİ KULLANIN

Günlük yaşantınızda daha az meşgul olmak her zaman mümkün değildir. Bu nedenle zaman sizin için çok önemlidir.

Hayatınıza değer katmayan etkinlikleri veya taahhütleri kaldırın. Her gün kısa bir süre de olsa kendinize boş vakit ayırın. Daha erken kalkıp gününüzü planlayın ya da akşamları ertesi gün için birtakım hazırlıklar yapabilirsiniz.

Hayatınızı kolaylaştıracak öneriler - 5

5- ÖNCELİKLERİNİZİ TANIMLAYIN

Hayattaki gerçek öncelikleri belirleyin. Sizin için en çok anlam ifade eden insanları, etkinlikleri, yerleri ve deneyimleri bir deftere not edin. Bu öncelikleri onurlandırmak için her gün bir şeyler yapmaya çalışmak üzere kendinizle bir anlaşma yapın.

Hayatınızı kolaylaştıracak öneriler - 6

6- PLANLAYIN VE HAZIRLAYIN

Gelecek için plan yapmak ve hazırlanmak kesinlikle hayatı kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır. Neler olduğunu bilmek için takviminizi günlük ya da haftalık olarak kontrol edin. Bir defterde ya da telefonunuzda "yapılacaklar listesi" hazırlayın.

Hayatınızı kolaylaştıracak öneriler - 7

7- ORGANİZE OLUN

Hayatınızı kolaylaştırmak için organize olun. Ev işleri için haftalık planlamalar, harcamalar için dosyalama yapabilirsiniz.

Hayatınızı kolaylaştıracak öneriler - 8

8- NET HEDEFLER BELİRLEYİN

Hayatta gerçekten elde etmek istediğiniz şeylere ulaşmak için çaba sarf edin. Net olun ve basit bir şekilde hedefinize uygun hamleler yapın.

Hayatınızı kolaylaştıracak öneriler - 9

9- EV RUTİNİ OLUŞTURUN

Bir evi işletmek, zamanınızı ve enerjinizi gerçekten tüketebilir. Siz öyle hissetmeseniz bile her şeyin yapılması gerekiyor. Hayatı kolaylaştırın ve bazı düzenli ev rutinlerini yerine getirin.

Hayatınızı kolaylaştıracak öneriler - 10

10- GİYSİLERİNİZİ DÜZENLEYİN

Kıyafetlerinizi düzene sokarak hayatı kolaylaştırın. Uymayan, giymediğiniz veya zarar görmüş her şeyi çıkarın. Giymekten zevk aldığınız ve içinde rahat hissettiğiniz imza bir kıyafet tarzı geliştirerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Hayatınızı kolaylaştıracak öneriler - 11

11- KENDİNİZLE BARIŞIN

Kendinizi kim olduğunuz ve sahip olduklarınız için kabul edin. Farklı biri olmayı denemeyi veya dilemeyi bırakın. Kendi hayatınızı iyileştirmek için zaman harcayın.

Hayatınızı kolaylaştıracak öneriler - 12

12- KENDİNİZE İYİ BAKIN

Her gün kendiniz için bir şeyler yapmak için biraz zaman ayırın. Bu hem sizi mutlu edecek hem de hayatınızı kolaylaştırırken size yardımcı olacaktır.

Hayatınızı kolaylaştıracak öneriler - 13

13- SINIRLARINIZI BELİRLEYİN

Zamanınızı ve enerjinizi, ona değer katmayan veya önemli olmayan şeylere harcamaktan kaçının. Gerçekten yapmak istemediğiniz şeylere evet demeyi bırakın. Tek taraflı ilişkilerin ve arkadaşlıkların enerjinizi almasına izin vermeyin.

Hayatınızı kolaylaştıracak öneriler - 14

14- STRESİNİZİN NEDENİNİ BULUN

"Hayatınızda sizi çok fazla strese sokan, üzen veya bunaltan bir şey var mı?" sorusuna yanıt verdikten sonra her hafta sizi üzen bir konuyu ele alın ve onu çözmek için plan yapın.

Hayatınızı kolaylaştıracak öneriler - 15

15- DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Düzenli egzersiz yapmak, vücudunuzu ve zihninizi güçlü ve sağlıklı tutmanın önemli bir yoludur. Vücudunuzu dinleyin ve mümkün olduğunca hareket ettirin.

Düzenli egzersiz, hareket ve sağlıklı beslenme ile yaşamınıza iyi alışkanlıklar kazandırın.

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