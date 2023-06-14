Hayatınızı kolaylaştıracak öneriler

4- ZAMANINIZI BİLİNÇLİ KULLANIN

Günlük yaşantınızda daha az meşgul olmak her zaman mümkün değildir. Bu nedenle zaman sizin için çok önemlidir.



Hayatınıza değer katmayan etkinlikleri veya taahhütleri kaldırın. Her gün kısa bir süre de olsa kendinize boş vakit ayırın. Daha erken kalkıp gününüzü planlayın ya da akşamları ertesi gün için birtakım hazırlıklar yapabilirsiniz.