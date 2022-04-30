Instagram'da takipçi artırmak için uygulamanız gereken 15 adım

2012 yılında Facebook tarafından satın alınan sosyal medya platformu Instagram, bugün dünya çapında bir milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip.

Oldukça geniş bir kitleye sahip olan Instagram üzerinden birçok kişi kendisinin, şirketinin ya da yaptığı işlerin tanıtımını yapıyor.

Peki Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılabilir?

Pazarlama uzmanı Neil Patel, Instagram’da takipçi artırmak için bazı tüyolar verdi. Webtekno'dan Umut Yakar'ın aktardığı bu öneriler sayesinde Instagram’daki takipçilerinizi artırabilirsiniz.