Kalabalığın izdihama dönüşeceği nasıl anlaşılır?

BAŞKALARINA YARDIM ETMEK SİZİN DE HAYATINIZI KURTARABİLİR

Moussaïd'e göre hem bencil davranışlar hem de başkalarına yardım etme dürtüsü kalabalık ortamlarda bulaşıcı oluyor.

"Yanınızdakine yardım etmeye çalışırsanız, onlar da size ya da diğer yanlarındaki kişilere yardım edeceklerdir" diyen araştırmacı, şöyle ekliyor:

"Bu davranış yayılırsa işleri kolaylaştıran bir atmosfer yaratır. Bu yüzden yardım etme davranışını kesinlikle benimsemeniz gerekiyor."

KALABALIĞA AYAK UYDURMAK

Sıkışma anında yerinde kalmaya çalışmak ve kalabalığın hareketine direnmek mantıklı gibi gelebilir. Ancak Wertheimer'a göre bu iyi bir hamle değil.

Kalabalığın gücüne karşı koymak pek mümkün olmadığı gibi yaralanma riski yaratabiliyor. Bunun yerine, genel tempoya ayak uydurmak gerek.

Kalabalığın aksi yönde davranan kişiler bir çeşit türbülans yaratıyor. Bunun sonucunda bazı insanlar, kendilerini farklı yönlerde iten kalabalığın ortasında sıkışıyor. Bu da trajediye yol açabilen, çok tehlikeli bir durum.

Uzmanlara göre kalabalığın ahengini bozmamak için diz çökmekten, durmaktan, başkalarını itmekten ve düşen eşyaları almaktan da kaçınmak gerekiyor.