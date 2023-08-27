Kötü görünen ama aslında iyi olan insani özellikler
Dünyada her şeyin iki yüzü vardır. Tembellik, alaycılık gibi sevilmeyen karakteristik özellikler günlük yaşamda size faydalı da olabilir. İşte bize aslında yardımcı olan kötü özellikler...
ÇOCUKSULUK
İnsanlara, ilişkilere, hayata, dünya düzenine naif bir bakış, kendi başına karar verememe çocuksu insanların karakteristik özellikleridir.
Yaşamdaki pek çok zorluk onlar tarafından daha kolay algılanır. Çünkü geleceği düşünmezler. Ancak şu an yaşadığımız değişim çağında belki de en iyi çözüm hiçbir şey planlamak değil, yeni koşullara uyum sağlamaktır.