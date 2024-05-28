Kriz sırasında etkili ebeveyn olmanın yolları

AİLE TOPLANTILARI DÜZENLEYİN

Aile toplantıları düzenlemek ve çocuklarınızı güçlendirmek için mükemmel bir zamandır. Boş zamanlarında beyin fırtınası yapmalarına ve grup faaliyetleriyle ilgili kararlara katılmalarına izin verin. Örneğin akşam yemeğinde ne pişireceğinize ailece karar verebilirsiniz ya da bir kutu oyunu oynayarak keyifli saatler geçirebilirsiniz.