Kriz sırasında etkili ebeveyn olmanın yolları

Dünyanın dört bir yanındaki ebeveynler, hayat onlara ne getirirse getirsin ebeveyn olmayı öğrenirken sürekli olarak uyum sağlıyor. Bu zor süreçte bazen kendinize biraz zaman ayırmak önemlidir. Çünkü böyle durumlarda bir kriz sırasında en iyi ebeveynliği nasıl yapacağınızı anlayabilirsiniz. İşte kriz anlarında güçlü kalmanın yolları...

Kriz sırasında etkili ebeveyn olmanın yolları - 1

KENDİNİZDEN EMİN OLUN

Bir ebeveyn olarak her zaman çocuğunuzla yaşadığınız krizi  ya da krizleri çözebilecek güce sahip olduğunuzu bilmek oldukça önemlidir.

N-LIFE HABERLERİ

Kriz sırasında etkili ebeveyn olmanın yolları - 2

YARDIMLAŞIN

Çocuklarla ve evle ilgili her şeyi eşinizle paylaşmanın ve zaman zaman birbirinize küçük molalar yaratmanın ikinize de iyi geleceğini aklınızdan çıkarmayın. Unutmayın tek başınıza her şeye yetişemezsiniz.

Kriz sırasında etkili ebeveyn olmanın yolları - 3

ÇOCUĞUNUZA ULAŞMAYI DENEYİN

Çocuğunuzun duygularını sabırla öğrenmeye çalışın. Bunun için onunla konuşup güvende hissetmesini sağlayın.

Kriz sırasında etkili ebeveyn olmanın yolları - 4

OLUMLU BİR ROL MODEL OLUN

Çocuklarınız ipuçlarını anne ve babadan alırlar. Bu sebeple onlara, olumsuz şeyleri ortadan kaldırmak için hayatlarını olumlu faaliyetlerle ve düşüncelerle nasıl dolduracaklarını öğretin.

Böylece olumlu duyguları güçlendirerek olumsuz duygu ve düşünceleri nasıl kontrol altında tutacağınızı öğrenebilirsiniz.

Kriz sırasında etkili ebeveyn olmanın yolları - 5

AİLE TOPLANTILARI DÜZENLEYİN

Aile toplantıları düzenlemek ve çocuklarınızı güçlendirmek için mükemmel bir zamandır. Boş zamanlarında beyin fırtınası yapmalarına ve grup faaliyetleriyle ilgili kararlara katılmalarına izin verin. Örneğin akşam yemeğinde ne pişireceğinize ailece karar verebilirsiniz ya da bir kutu oyunu oynayarak keyifli saatler geçirebilirsiniz.

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