Kriz sırasında etkili ebeveyn olmanın yolları
Dünyanın dört bir yanındaki ebeveynler, hayat onlara ne getirirse getirsin ebeveyn olmayı öğrenirken sürekli olarak uyum sağlıyor. Bu zor süreçte bazen kendinize biraz zaman ayırmak önemlidir. Çünkü böyle durumlarda bir kriz sırasında en iyi ebeveynliği nasıl yapacağınızı anlayabilirsiniz. İşte kriz anlarında güçlü kalmanın yolları...
KENDİNİZDEN EMİN OLUN
Bir ebeveyn olarak her zaman çocuğunuzla yaşadığınız krizi ya da krizleri çözebilecek güce sahip olduğunuzu bilmek oldukça önemlidir.