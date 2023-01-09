Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi

2002'de New York'ta başlayan ve dünyaya yayılan 'Pantolonsuz Metro Günü', dün İngiltere'nin başkenti Londra'da kutlandı. Pandemi arasından sonra ilk kez yapılan iç çamaşırlı metro yolculuğuna yoğun ilgi vardı.

Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 1

Geleneksel “Pantolonsuz Metro Günü” pandemi arasından sonra yeniden kutlandı. Dün Londra metrosunda pek çok kişi, üstlerinde giysileri ve montları, altlarında ise sadece külotlarıyla metro yolculuğu yaptı.

Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 2

Uluslararası bir eğlence etkinliği olan Pantolonsuz Günü, pandemiden sonra ilk kez yapıldı.

Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 3

Bu ilginç ‘meydan okuma’ etkinliği ilk kez 2002’de New York’ta başladı ve uluslararası bir fenomene dönüştü.

Improv Comedy isimli grup tarafından başlatılan ve “ahmaklığı kutlamayı” amaçlayan Pantolonsuz Metroya Binme Günü dünyaya yayıldı.

Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 4

Etkinlikte, pantolonlarını çıkaran ve sadece iç çamaşırlarıyla kalan insanlar, birbirlerine bakmadan normal bir şekilde yolculuklarını sürdürüyor.

Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 5

Londralılar dün, belli metro istasyonlarında bir araya gelerek pantolonlarını çıkardı ve iç çamaşırlarıyla yollarına devam etti.

Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 6

Pantolonsuz Günü kutlaması başlarda bugünkü kadar normal karşılanmıyordu. 2006’da Londra’da etkinliği ilk kez yapan sekiz kişi tren durdurularak gözaltına alındı.

Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 7

2007’de ise yüzlerce kişi, etkinliğin bir parçası oldu. 2008’de artık dünyanın dokuz şehrinde kutlanır hale geldi.

Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 8

2010’da binlerce New York’lu Pantolonsuz Metro Günü’nü kutladı.

Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 9

Bugün artık Berlin, Lizbon, Tokyo ve Toronto’nun da dahil olduğu 60 şehirde Pantolonsuz Metro Günü kutlanıyor.

Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 10

İşte, Londra'daki Pantolonsuz Metro Günü'nden yansıyan kareler...

Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 11
Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 12
Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 13
Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 14
Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 15
Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 16
Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 17
Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 18
Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 19
Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 20
Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 21
Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 22
Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 23
Londra'da 'Pantolonsuz Metro Günü' eğlencesi - 24

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER