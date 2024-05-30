Ne zaman kahve içmeli veya içmemeli? Uzmanlar açıkladı

"GÖZLERİNİZ AÇILIR AÇILMAZ KAHVE İÇMEK ZARAR VEREBİLİR"

Birleşik Krallık'taki mobilya üreticisi Get Laid Beds'in uyku uzmanı Dr. Deborah Lee, aynı zamanda ilk fincanınızı uyandıktan 45 dakika veya daha sonra hazırlamanızı da tavsiye ediyor.

Lee, Mirror'a "Kortizol (stres) hormonu, kendi uyku döngünüze özgü bir ritmi takip ediyor. Yüksek kortizol seviyeleri bağışıklık sisteminizi etkileyebilir ve uyandığınızda zaten zirvedeyse, gözleriniz açılır açılmaz kahve içmek yarardan çok zarar verebilir ve hatta sizi uzun süre kafeine bağımlı hale getirebilir." açıklamasında bulundu.