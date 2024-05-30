Ne zaman kahve içmeli veya içmemeli? Uzmanlar açıkladı

Sosyal medya kullanıcılarının, öğleden sonraki enerji düşüşlerini sabah ilk iş kahve içmeye bağlamasının ardından araştırmacılar, kafein alımını geciktirmenin artılarını ve eksilerini anlattı.

Ne zaman kahve içmeli veya içmemeli? Uzmanlar açıkladı - 1

Kahvenin ne zaman içilmesi gerektiğiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Kimileri sabah ilk iş kahve içmenin enerji verdiğini öne sürerken kimileri bu alışkanlığın öğleden sonra enerji düşüşüne neden olduğu kanaatinde.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nden araştırmacı Marilyn Cornelis, New York Times'a verdiği röportajda "Herkes kafeine farklı tepki veriyor" diyor. Cornelis, kafeinin sizi uzun süre uyanık tutmasında genetik bir rol oynadığını da ekledi.

N-LIFE HABERLERİ

Ne zaman kahve içmeli veya içmemeli? Uzmanlar açıkladı - 2

ETKİSİNİ HİSSETMEK 20 İLA 30 DAKİKA SÜRÜYOR

Kafein, vücutta doğal olarak oluşan ve yorgunluğu artıran bir kimyasal olan adenozin ile karşı karşıya kaldığında, uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı daha da zorlaştırabilir.

Arizona Üniversitesi'ndeki uyku ve sağlık araştırma programının yöneticisi Michael Grandner, Times'a kafeinin etkilerini hissetmenin yaklaşık 20 ila 30 dakika sürdüğünü söyledi.

Araştırmacı Grandner, uyandıktan sonra ilk kahveyi içmeden önce genellikle 30 ila 60 dakika beklediğini söyledi.

Ne zaman kahve içmeli veya içmemeli? Uzmanlar açıkladı - 3

"GÖZLERİNİZ AÇILIR AÇILMAZ KAHVE İÇMEK ZARAR VEREBİLİR"

Birleşik Krallık'taki mobilya üreticisi Get Laid Beds'in uyku uzmanı Dr. Deborah Lee, aynı zamanda ilk fincanınızı uyandıktan 45 dakika veya daha sonra hazırlamanızı da tavsiye ediyor.

Lee, Mirror'a "Kortizol (stres) hormonu, kendi uyku döngünüze özgü bir ritmi takip ediyor. Yüksek kortizol seviyeleri bağışıklık sisteminizi etkileyebilir ve uyandığınızda zaten zirvedeyse, gözleriniz açılır açılmaz kahve içmek yarardan çok zarar verebilir ve hatta sizi uzun süre kafeine bağımlı hale getirebilir." açıklamasında bulundu.

Ne zaman kahve içmeli veya içmemeli? Uzmanlar açıkladı - 4

ETKİLERİ ÖĞLEDEN SONRAYA KADAR UZAYABİLİR

Ancak ABD Ordusu'nda nörobiyolog olan Allison Brager, Times'a yaptığı açıklamada, araştırmaların düzenli kafein tüketiminin sabah kortizol seviyeleri üzerinde çok az etkisi olduğunu gösterdiğini söyledi.

Brager, sabah kahvesinin çalışanların ve egzersiz yapanların odaklanmalarına yardımcı olabileceğini, kahveyi geciktirmenin ise kafeinin etkilerini öğleden sonraya kadar uzatabileceğini söyledi.

Ne zaman kahve içmeli veya içmemeli? Uzmanlar açıkladı - 5

"UYUMADAN 6 SAAT ÖNCE İÇMEYİ BIRAKIN"

Grandner ve Lee, dinlendirici bir uyku için yatmadan en az altı saat önce kahve tüketimine son vermenizi tavsiye ediyor.

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