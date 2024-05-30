Ne zaman kahve içmeli veya içmemeli? Uzmanlar açıkladı
Sosyal medya kullanıcılarının, öğleden sonraki enerji düşüşlerini sabah ilk iş kahve içmeye bağlamasının ardından araştırmacılar, kafein alımını geciktirmenin artılarını ve eksilerini anlattı.
Kahvenin ne zaman içilmesi gerektiğiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Kimileri sabah ilk iş kahve içmenin enerji verdiğini öne sürerken kimileri bu alışkanlığın öğleden sonra enerji düşüşüne neden olduğu kanaatinde.
Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nden araştırmacı Marilyn Cornelis, New York Times'a verdiği röportajda "Herkes kafeine farklı tepki veriyor" diyor. Cornelis, kafeinin sizi uzun süre uyanık tutmasında genetik bir rol oynadığını da ekledi.