Özgüveninizi nasıl artırabilirsiniz?

Haberler - ntv.com.tr | 11.04.2022 - 17:19 - Son Güncelleme : 11.04.2022 - 17:31
Genelde özsaygı ile karıştırılan özgüven, başarabilecekleriniz konusunda kendinize inanmanızı sağlar. Kişinin özgüvenli olması daha pozitif, mutlu ve başarılı olmasına yardımcı olur.
Özgüvenli bir insan;
Eğer yeterince özgüven sahibi olduğunuzu düşünmüyorsanız bu yolları deneyebilirsiniz...
BAŞARILARINIZI HATIRLAYIN
Eğer hayatta büyük şeyler başardığınıza inanmıyorsanız özgüveninizi kaybetmeniz oldukça kolaydır. Hayatınızda gurur duyduğunuz şeyleri listeleyin. Bu bir insan veya bir sınav notu bile olabilir. Her gün bu listeyi güncelleyin. Kendinizi güvensiz hissettiğiniz anlarda bu listeyi neler başardığınızı görmek için inceleyin.
NEYDE İYİSİNİZ?
Herkesin güçlü yanları ve yetenekleri vardır. Bunları tespit edin ve geliştirmeye çalışın.
HEDEFLER KOYUN
İleriye yönelik hedefler koyun ve onlara ulaşmak için tamamlamanız gereken adımları belirleyin. Her hedef çok büyük olmak zorunda değil. Bir yemeği pişirmek veya uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir yemek planlamak bile iyi bir başlangıç olacaktır.
KENDİNİZLE KONUŞUN
Kendinize devamlı yeterince iyi olmadığınızı hatırlatırsanız özgüveninizi yükseltmeniz mümkün olmayabilir. Kendinize en iyi arkadaşınız sizmişsiniz gibi davranın ve iltifat edin.
HOBİ EDİNİN
Kendinize gerçekten tutkuyla bağlı olduğunuz bir hobi bulun. Spor, fotoğrafçılık, el işleri vb. Hobinizi belirledikten sonra geliştirmek için kendinizi bu aktiviye adayın.
PRENSİPLERİNİZE BAĞLI KALIN
Hayatınızı hangi prensipler üzerine kurdunuz? Kendinize bir yol çizmek için bu değerleri belirlemelisiniz. Eğer bu prensiplere bağlı yaşar ve onlara inanırsanız, özgüveninizi sarsılması kolay olmayacaktır.
DİK DURUN
Fiziksel anlamda dik durmaya özen gösterin. Belki çok basit bir çözümmüş gibi görünebilir ama duruş stiliniz özgüveninizi artıracaktır.
ÇÖZÜM ODAKLI OLUN
Devamlı bir şeylerden şikayet etmek sizi ileriye götürmeyecektir. Problemler yerine çözümlere odaklanmak motivasyonunuzu ve kendinize olan güveninizi artıracaktır.
MİNNET DUYUN
Olumlu düşünmenin yararları özgüveninize mutlaka yansıyacaktır. Sahip olduklarınız için minnet duyun. Minnettar olduğunuz her şey size güven verecektir.