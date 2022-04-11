Özgüveninizi nasıl artırabilirsiniz?

Haberler - ntv.com.tr | 11.04.2022 - 17:19 - Son Güncelleme : 11.04.2022 - 17:31

Hiç kimse doğuştan yüksek bir özgüvenle dünyaya gelmez. Kimileri için bu güven doğal yollarla oluşurken kimileri için bu güveni yaratmak oldukça zor olabilir. Özgüveninizi artırmak için bu yollara başvurabilirsiniz.

Özgüveninizi nasıl artırabilirsiniz? - 1

Genelde özsaygı ile karıştırılan özgüven, başarabilecekleriniz konusunda kendinize inanmanızı sağlar. Kişinin özgüvenli olması daha pozitif, mutlu ve başarılı olmasına yardımcı olur.

Özgüveninizi nasıl artırabilirsiniz? - 2

Özgüvenli bir insan;

  • Herkes tarafından kabul görmese bile, inandığı şeye güvenir
  • Risk almaya yatkındır
  • Hata yaptığını kabul eder ve bundan ders çıkarır
  • İyimserdir
  • İltifatı ve övgüyü kabul eder

Eğer yeterince özgüven sahibi olduğunuzu düşünmüyorsanız bu yolları deneyebilirsiniz...

Özgüveninizi nasıl artırabilirsiniz? - 3

BAŞARILARINIZI HATIRLAYIN

Eğer hayatta büyük şeyler başardığınıza inanmıyorsanız özgüveninizi kaybetmeniz oldukça kolaydır. Hayatınızda gurur duyduğunuz şeyleri listeleyin. Bu bir insan veya bir sınav notu bile olabilir. Her gün bu listeyi güncelleyin. Kendinizi güvensiz hissettiğiniz anlarda bu listeyi neler başardığınızı görmek için inceleyin.

Özgüveninizi nasıl artırabilirsiniz? - 4

NEYDE İYİSİNİZ?

Herkesin güçlü yanları ve yetenekleri vardır. Bunları tespit edin ve geliştirmeye çalışın.

 

HEDEFLER KOYUN

İleriye yönelik hedefler koyun ve onlara ulaşmak için tamamlamanız gereken adımları belirleyin. Her hedef çok büyük olmak zorunda değil. Bir yemeği pişirmek veya uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir yemek planlamak bile iyi bir başlangıç olacaktır.

Özgüveninizi nasıl artırabilirsiniz? - 5

KENDİNİZLE KONUŞUN

Kendinize devamlı yeterince iyi olmadığınızı hatırlatırsanız özgüveninizi  yükseltmeniz mümkün olmayabilir. Kendinize en iyi arkadaşınız sizmişsiniz gibi davranın ve iltifat edin.

HOBİ EDİNİN

Kendinize gerçekten tutkuyla bağlı olduğunuz bir hobi bulun. Spor, fotoğrafçılık, el işleri vb. Hobinizi belirledikten sonra geliştirmek için kendinizi bu aktiviye adayın.

Özgüveninizi nasıl artırabilirsiniz? - 6

PRENSİPLERİNİZE BAĞLI KALIN

Hayatınızı hangi prensipler üzerine kurdunuz? Kendinize bir yol çizmek için bu değerleri belirlemelisiniz. Eğer bu prensiplere bağlı yaşar ve onlara inanırsanız, özgüveninizi sarsılması kolay olmayacaktır.

DİK DURUN

Fiziksel anlamda dik durmaya özen gösterin. Belki çok basit bir çözümmüş gibi görünebilir ama duruş stiliniz özgüveninizi artıracaktır. 

Özgüveninizi nasıl artırabilirsiniz? - 7

ÇÖZÜM ODAKLI OLUN

Devamlı bir şeylerden şikayet etmek sizi ileriye götürmeyecektir. Problemler yerine çözümlere odaklanmak motivasyonunuzu ve kendinize olan güveninizi artıracaktır.

MİNNET DUYUN

Olumlu düşünmenin yararları özgüveninize mutlaka yansıyacaktır. Sahip olduklarınız için minnet duyun. Minnettar olduğunuz her şey size güven verecektir.

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