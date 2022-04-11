Özgüveninizi nasıl artırabilirsiniz?

PRENSİPLERİNİZE BAĞLI KALIN





Hayatınızı hangi prensipler üzerine kurdunuz? Kendinize bir yol çizmek için bu değerleri belirlemelisiniz. Eğer bu prensiplere bağlı yaşar ve onlara inanırsanız, özgüveninizi sarsılması kolay olmayacaktır.





DİK DURUN





Fiziksel anlamda dik durmaya özen gösterin. Belki çok basit bir çözümmüş gibi görünebilir ama duruş stiliniz özgüveninizi artıracaktır.