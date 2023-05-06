Pozitif hayata başlamanızı sağlayacak 4 basit adım

4- HAYIR DEMEYİ ÖĞRENİN

Bazı insanlar için hayır demek zordur çünkü bu, ya birini hayal kırıklığına uğrattığınız ya da bir fırsatı kaçırdığınız anlamına gelir. Ancak her şeye "evet" diyemezsiniz. Gerçekten ne isteyip ne istemediğinizi öğrenerek "hayır" demeyi öğreneceksiniz. Bu şekilde, birine ya da bir şeye hayır dediğinizde, en çok önemsediğiniz şeylere evet diyeceksiniz.