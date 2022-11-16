"Serenay kaptan" şehirler arasında mekik dokuyor

"KADINLARIN BAŞARAMAYACAĞI ŞEY OLMAYACAĞINI BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

Göç, 4 yaşındaki kızı için çalıştığını ve yapabildiği kadarını yapıp bu işten emekli olmak istediğini dile getirerek, "Hiçbir zaman 'çok iyiyim' demeyeceğim. Her gün yeni bir şey öğreneceğime inanıyorum. Yorulmuyorum, severek yapılan bir işte insan hiçbir zaman yorulmaz diye düşünüyorum" dedi.

Otobüs şoförü Emin Güngör de kadınların başaramayacağı şey olmayacağını bir kez daha gördüklerini ifade etti.

Güngör, "Yanımda çalışan arkadaşım çok azimli ve hırslı. Mesleğini severek yapıyor. Bizim tahminlerimizin çok çok üzerinde bir performans sergiliyor. İlk geldiğinde bu kadar beklentim yoktu. Şoförlüğe başladı başlayalı benimle devam ediyor. Benim tahminlerimin çok üzerinde. Ben onore oluyorum, gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.