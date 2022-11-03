Şiddet iddiaları Brad Pitt'in şöhretini sarstı

JOLIE'NIN SUÇLAMALARI

Ailenin Fransa'dan Los Angeles'a seyahati sırasında gerçekleştiği belirtilen olayda Angelina Jolie, Pitt'in kendisini kafasından tutarak sarstığını, bir çocuğunu boğazladığını ve diğerinin suratına vurduğunu savundu. BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Pitt'in olayda sözlü şiddet de uyguladığı ve aile bireylerinin üzerine alkol döktüğü de iddia edildi. Brad Pitt ise suçlamaları reddetti.

Pitt ise Jolie'yi bağdaki hisselerini kendisinden habersiz satmakla suçluyor. Ünlü çift Fransa'daki Miraval Şatosu'nu 2008 yılında ortaklaşa almış, altı yıl sonra burada evlenmişti.