Simit dünyanın dilinde! En iyi hamur işi lezzetleri arasına girdi

Her kültürün ekmeği tanımlama şekli farklıdır. Ekmek tarihi konusunda uzman olan William Rubel "Ekmek, kültürünüz ekmeği nasıl tanımlıyorsa odur" diyor.

CNN Travel, dünyanın dört bir yanından birçok hamur işi lezzetini bir araya getirdi. Bazı kültürlerde "ekmek" olarak nitelendirilen hamur işi lezzetleri listesinde Türkiye'den de bir lezzet bulunuyor.