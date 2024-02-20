Simit dünyanın dilinde! En iyi hamur işi lezzetleri arasına girdi
Dünyanın dört bir yanından herkesin severek tükettiği hamur işi türleri, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. CNN Travel, bazı kültürlerin "ekmek" olarak nitelendirdiği hamur işi lezzetlerini bir araya getirdi. Türkiye'den de simit, dünyanın en iyileri arasına girdi.
Her kültürün ekmeği tanımlama şekli farklıdır. Ekmek tarihi konusunda uzman olan William Rubel "Ekmek, kültürünüz ekmeği nasıl tanımlıyorsa odur" diyor.
CNN Travel, dünyanın dört bir yanından birçok hamur işi lezzetini bir araya getirdi. Bazı kültürlerde "ekmek" olarak nitelendirilen hamur işi lezzetleri listesinde Türkiye'den de bir lezzet bulunuyor.