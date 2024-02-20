Simit dünyanın dilinde! En iyi hamur işi lezzetleri arasına girdi

Dünyanın dört bir yanından herkesin severek tükettiği hamur işi türleri, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. CNN Travel, bazı kültürlerin "ekmek" olarak nitelendirdiği hamur işi lezzetlerini bir araya getirdi. Türkiye'den de simit, dünyanın en iyileri arasına girdi.

Simit dünyanın dilinde! En iyi hamur işi lezzetleri arasına girdi - 1

Her kültürün ekmeği tanımlama şekli farklıdır. Ekmek tarihi konusunda uzman olan William Rubel "Ekmek, kültürünüz ekmeği nasıl tanımlıyorsa odur" diyor.

CNN Travel, dünyanın dört bir yanından birçok hamur işi lezzetini bir araya getirdi. Bazı kültürlerde "ekmek" olarak nitelendirilen hamur işi lezzetleri listesinde Türkiye'den de bir lezzet bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Simit dünyanın dilinde! En iyi hamur işi lezzetleri arasına girdi - 2

Simit, Türkiye

CNN Travel'ın yazısında ülkemizde sofraların vazgeçilmezi olan simitten övgü ile bahsediliyor.

Türkiye'nin ünlü sokak lezzetlerinden biri olan simit için "Yanmış kabuk, ekmeklere hafif bir tatlılık katıyor" ifadeleri kullanılıyor.

Simitçilerin sokak sokak gezerek simit satmasının giderek azaldığına dikkat çekilirken simit tezgahlarının popülaritesinin arttığı belirtiliyor.

İşte listeye giren en iyi hamur işi lezzetleri...

Simit dünyanın dilinde! En iyi hamur işi lezzetleri arasına girdi - 3

Luchi, Bangladeş

Simit dünyanın dilinde! En iyi hamur işi lezzetleri arasına girdi - 4

Pão de queijo, Brezilya

Simit dünyanın dilinde! En iyi hamur işi lezzetleri arasına girdi - 5

Montreal bagel, Kanada

Simit dünyanın dilinde! En iyi hamur işi lezzetleri arasına girdi - 6

Marraqueta, Şili

Simit dünyanın dilinde! En iyi hamur işi lezzetleri arasına girdi - 7

Shaobing, Çin

Simit dünyanın dilinde! En iyi hamur işi lezzetleri arasına girdi - 8

Injera, Etiyopya

Simit dünyanın dilinde! En iyi hamur işi lezzetleri arasına girdi - 9

Lavaş, Ermenistan

Simit dünyanın dilinde! En iyi hamur işi lezzetleri arasına girdi - 10

Baget, Fransa

Simit dünyanın dilinde! En iyi hamur işi lezzetleri arasına girdi - 11

Khachapuri, Gürcistan

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