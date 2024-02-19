Suç oranının az olduğu dünyanın en güvenli 10 ülkesi

1-İZLANDA

Puan: 1.124

İzlanda, üst üste 16. yıldır dünyanın en barışçıl ülkesi; endeksin başladığı 2008 yılından bu yana bu konumunu koruyor. İskandinav ülkesi, dünyadaki en düşük askeri harcamalara ve uluslararası çatışma oranlarına sahip ülkeler arasında yer alıyor (ülkenin paylaşılan sınırlar yardımcı olur).

Ancak 2008'den bu yana ülkenin puanında yüzde 4'lük bir bozulma var ve rapor bunu artan cinayet ve terör risklerine bağlıyor.