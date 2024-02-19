Suç oranının az olduğu dünyanın en güvenli 10 ülkesi
Dünyanın en güvenli ülkelerinin hangileri olduğunu belirlemek zor görünebilir, ancak birçok gezginin aklına bu soru geliyor. Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün (IEP), yayınladığı listeye göre dünyanın en güvenli 10 ülkesi...
1-İZLANDA
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İzlanda, üst üste 16. yıldır dünyanın en barışçıl ülkesi; endeksin başladığı 2008 yılından bu yana bu konumunu koruyor. İskandinav ülkesi, dünyadaki en düşük askeri harcamalara ve uluslararası çatışma oranlarına sahip ülkeler arasında yer alıyor (ülkenin paylaşılan sınırlar yardımcı olur).
Ancak 2008'den bu yana ülkenin puanında yüzde 4'lük bir bozulma var ve rapor bunu artan cinayet ve terör risklerine bağlıyor.