Travma yaşayan birine nasıl destek olmalısınız?

SUÇLAMAYIN, RAHAT HİSSETTİRİN

Travma yaşayan insana "Neden şu şekilde davranmadın?", "Korkmasaydın böyle olmazdı" gibi şeyler söylemek ona suçluluk duygusu yükleyecektir. Bu tutumdan uzaklaşın.



Ayrıca travma sonrası insanlar rahatlamayı yeniden keşfetmek durumunda kalabilir. Siz de bu konuda onlara yardımcı olmak istiyorsanız konser, doğa yürüyüşü, kitap okumak gibi aktivitelere teşvik edebilirsiniz.