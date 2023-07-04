Travma yaşayan birine nasıl destek olmalısınız?

Sevdiğiniz birinin başına gelen kötü bir olay sonrası travma yaşadığına şahit olduğunuzda ona yardımcı olmak isteyebilirsiniz. Sizin desteğiniz o kişinin normal hayatına dönmesi ve iyileşmesi için de önemlidir. Peki travma yaşayan birine nasıl destek olabilirsiniz?

Travma yaşayan birine nasıl destek olmalısınız? - 1

TRAVMANIN TEKRAR EDEBİLECEĞİNİ UNUTMAYIN

Travma yaşayan bireyler belli bir süre sonra iyileştiğini düşünse bile en ufak bir uyaran, onların travmasını canlandırabilir. Bu nedenle özenli olmakta fayda var.

N-LIFE HABERLERİ

Travma yaşayan birine nasıl destek olmalısınız? - 2

DESTEK OLUN, KÜÇÜK JESTLER YAPIN

Travma yaşamış insanlara sosyal medya üzerinden mesaj atmak ve onlara destek olduğunuzu göstermek de sandığınızdan büyük bir etkiye sahiptir. Desteğinizi esirgemeyin.

Öte yandan travma yaşayan yakınınıza bırakacağınız küçük notlar, minik hediyeler onların iyi hissetmesine yardım edecektir.

Travma yaşayan birine nasıl destek olmalısınız? - 3

SUÇLAMAYIN, RAHAT HİSSETTİRİN

Travma yaşayan insana "Neden şu şekilde davranmadın?", "Korkmasaydın böyle olmazdı" gibi şeyler söylemek ona suçluluk duygusu yükleyecektir. Bu tutumdan uzaklaşın.

Ayrıca travma sonrası insanlar rahatlamayı yeniden keşfetmek durumunda kalabilir. Siz de bu konuda onlara yardımcı olmak istiyorsanız konser, doğa yürüyüşü, kitap okumak gibi aktivitelere teşvik edebilirsiniz.

Travma yaşayan birine nasıl destek olmalısınız? - 4

KONUŞMAYA ZORLAMAYIN, SABIRLI OLUN

Eğer travma yaşayan kişi bu konuyu açarsa onunla konuşun. İyi bir dinleyici olun, çok soru sormak bazen onları rahatsız edebilir.

Travma yaşayan kişinin normalden farklı davranmasını yadırgamayın, bunu kişisel algılamayın. Sabırlı olun.

Travma yaşayan birine nasıl destek olmalısınız? - 5

ONLARA KARŞI DİKKATLİ OLUN

Travma yaşayan bireyler, intihara, madde bağımlılığına ya da depresyona girmeye meyilli olabilirler. Buna benzer durumları dikkatlice takip etmek ve bir gözünüzün onların üzerinde olması önemlidir.

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