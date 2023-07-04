Travma yaşayan birine nasıl destek olmalısınız?
Sevdiğiniz birinin başına gelen kötü bir olay sonrası travma yaşadığına şahit olduğunuzda ona yardımcı olmak isteyebilirsiniz. Sizin desteğiniz o kişinin normal hayatına dönmesi ve iyileşmesi için de önemlidir. Peki travma yaşayan birine nasıl destek olabilirsiniz?
TRAVMANIN TEKRAR EDEBİLECEĞİNİ UNUTMAYIN
Travma yaşayan bireyler belli bir süre sonra iyileştiğini düşünse bile en ufak bir uyaran, onların travmasını canlandırabilir. Bu nedenle özenli olmakta fayda var.