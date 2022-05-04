Yabancı dili geliştirmenin en kolay 8 yolu

HEDEF DİLDE ALTYAZI TERCİH EDİN

Çok klişe bir yöntem gibi görünebilir ama film izlemek yeni bir dili öğrenirken çok etkili olabilir. Özellikle hedef dili, altyazı yaparak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. İzlerken yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve kalıpları not almayı unutmayın.

YENİ ARKADAŞLAR EDİNİN

Eğer sizinle aynı dili öğrenmek ve pratik yapmak isteyen insanlar varsa onları bulun ve etkinlikler düzenleyin. Sizinle aynı hedefi paylaşan kişilerle, hedef dilde sohbet edebilir, konuşma yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.