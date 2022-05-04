Yabancı dili geliştirmenin en kolay 8 yolu

Haberler - ntv.com.tr | 04.05.2022 - 15:19 - Son Güncelleme : 04.05.2022 - 15:26

Yeni bir dili öğrenmek oldukça zor olabilir. Farklı gramer kuralları, yeni kelimeler, telaffuz farklılıarı veya daha birçok faktör bir dil öğrenirken sizi zorlayabilir. Yeni bir dili öğrenirken işinizi kolaylaştıracak bu 10 yolu mutlaka deneyin.

Yabancı dili geliştirmenin en kolay 8 yolu - 1

HEDEF DİLDE ALTYAZI TERCİH EDİN

Çok klişe bir yöntem gibi görünebilir ama film izlemek yeni bir dili öğrenirken çok etkili olabilir. Özellikle hedef dili, altyazı yaparak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. İzlerken yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve kalıpları not almayı unutmayın.

YENİ ARKADAŞLAR EDİNİN

Eğer sizinle aynı dili öğrenmek ve pratik yapmak isteyen insanlar varsa onları bulun ve etkinlikler düzenleyin. Sizinle aynı hedefi paylaşan kişilerle, hedef dilde sohbet edebilir, konuşma yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

Yabancı dili geliştirmenin en kolay 8 yolu - 2

ONLINE KAYNAKLARA YÖNELİN

İnternette yeni bir dil öğrenirken yararlanabileceğiniz pek çok kaynak var. İster bir Youtube kanalını takip edin ister bir yabancı dil uygulaması indirin. Yeterince ararsanız internet her istediğinizi öğrenebileceğiniz büyülü bir yer haline gelebilir.

 

KENDİNİZİN ÖĞRETMENİ OLUN

Yeni bir dil öğrenmek için ille de kurslara gitmenize veya özel öğretmenlere ihtiyacınız yok. Kendinize küçük görevler vererek dilinizi geliştirmek için adımlar atın. Ne öğrenmek istediğinizi veya en çok neye ihtiyacınız olduğunu en iyi siz biliyorsunuz

Yabancı dili geliştirmenin en kolay 8 yolu - 3

DURUM SENARYOLARI YARATIN

Bir restoranda olduğunuzu hayal edin ve yarattığınız senaryoya göre hedef dilde bir diyalog yaratın. Karşınızdaki kimse olmayabilir ama bu size ilk etapta kendinizi daha rahat ifade etmenizi sağlayacak, özgüven verecektir. 

KELİME DAĞARCIĞINI GELİŞTİRİN

Yeni bir dili öğrenirken gramer kuralları gözünüzü korkutabilir. O dile ait basit kelimeleri öğrenerek işe başlamak size motive edecektir. Günlük hayatta karşınıza çıkan objeleri öğrenerek kelime dağarcığınızı genişletmeye başlayın.

Yabancı dili geliştirmenin en kolay 8 yolu - 4

HATALARA YER AÇIN

Yeni bir dil öğrenmeye başlayanların en büyük problemi genelde hata yapmaktan korkmak oluyor. Durum şu ki bir dili tamamen öğrenip ustalaşmak mümkün değil. Ana dilinizde bile bilmediğiniz kelimeler, yeni öğrendiğiniz kalıplar olabiliyor. Bu nedenle kendinize hata yapmak için izin verin.

AMACINIZA BAĞLI KALIN

Yeni bir dili neden öğrenmek istediğinizi kendinize devamlı hatırlatın. Derslerinizde yükselmek, mesleğinizde daha yetkin olmak veya sadece hobi olarak... Amacınıza ne kadar inanırsanız o dili öğrenmeye kendinizi o kadar çok motive edersiniz.

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