Yabancı dili geliştirmenin en kolay 8 yolu

Haberler - ntv.com.tr | 04.05.2022 - 15:19 - Son Güncelleme : 04.05.2022 - 15:26
Çok klişe bir yöntem gibi görünebilir ama film izlemek yeni bir dili öğrenirken çok etkili olabilir. Özellikle hedef dili, altyazı yaparak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. İzlerken yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve kalıpları not almayı unutmayın.
Eğer sizinle aynı dili öğrenmek ve pratik yapmak isteyen insanlar varsa onları bulun ve etkinlikler düzenleyin. Sizinle aynı hedefi paylaşan kişilerle, hedef dilde sohbet edebilir, konuşma yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.
İnternette yeni bir dil öğrenirken yararlanabileceğiniz pek çok kaynak var. İster bir Youtube kanalını takip edin ister bir yabancı dil uygulaması indirin. Yeterince ararsanız internet her istediğinizi öğrenebileceğiniz büyülü bir yer haline gelebilir.
Bir restoranda olduğunuzu hayal edin ve yarattığınız senaryoya göre hedef dilde bir diyalog yaratın. Karşınızdaki kimse olmayabilir ama bu size ilk etapta kendinizi daha rahat ifade etmenizi sağlayacak, özgüven verecektir.
Yeni bir dili öğrenirken gramer kuralları gözünüzü korkutabilir. O dile ait basit kelimeleri öğrenerek işe başlamak size motive edecektir. Günlük hayatta karşınıza çıkan objeleri öğrenerek kelime dağarcığınızı genişletmeye başlayın.
Yeni bir dil öğrenmeye başlayanların en büyük problemi genelde hata yapmaktan korkmak oluyor. Durum şu ki bir dili tamamen öğrenip ustalaşmak mümkün değil. Ana dilinizde bile bilmediğiniz kelimeler, yeni öğrendiğiniz kalıplar olabiliyor. Bu nedenle kendinize hata yapmak için izin verin.
Yeni bir dili neden öğrenmek istediğinizi kendinize devamlı hatırlatın. Derslerinizde yükselmek, mesleğinizde daha yetkin olmak veya sadece hobi olarak... Amacınıza ne kadar inanırsanız o dili öğrenmeye kendinizi o kadar çok motive edersiniz.