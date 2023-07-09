Yağdan kilo vermek için 3 altın kural
Kilo verme sürecinde esas amaç yağ kaybetmek olmalıdır. Çünkü yağdan kilo verdiğimizde fazla kiloya bağlı hastalık riskleri azalır ve daha sağlıklı olabiliriz. Peki yağdan nasıl kilo verebiliriz? İşte zayıflama hakkında bilinmesi gerekenler...
1. SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN
Vücudumuzun büyük çoğunluğu sudan oluşur. Bu sebeple hormonal işlevlerini yerine getirebilmesi, metabolizmanın düzenli çalışması ve vücut ısısının korunabilmesi gibi durumlarda önemli rol oynar. Ayrıca yeterli su tüketimi yağ yakımını hızlandırdığı için kilo vermeye de yardımcı olur.