Yaz aylarında evinizde deneyebileceğiniz 10 dekorasyon fikri

9- BEYAZ TONLARINA AĞIRLIK VERİN

Yaz boyunca günler daha uzun olduğu için daha fazla doğal ışık alabiliyoruz. Bu sebeple gün ışığını en iyi şekilde kullanabilmek için dekorasyonunuzda beyazı temel renk olarak kullanabilirsiniz.

Duvarları, mobilyaları ve anahtar parçaları beyaz veya açık taş renklerde tutmaya çalışın. Bir renk patlaması eklemek için duvar sanatı ve zarif dekor öğeleri kullanabilirsiniz.