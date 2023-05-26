Yaz aylarında evinizde deneyebileceğiniz 10 dekorasyon fikri

Evinizi dekore ederken sarı ve tonlarını kullanmanız yazı ayağınıza getirecektir. Bu sebeple herhangi bir odada sarı tonlarını kontrast renklerle kullanabilirsiniz.
Renkli ya da desenli duvar kağıtları yaza özel bir alternatif olarak evinizde bazı duvarlarda kendine yer bulabilir. Ya da dekorasyon ürünlerinde kullanacağınız çarpıcı renkler, desenler ile bunu yapabilirsiniz.
Evimizde neşeli ve canlandırıcı hissetmemiz gereken yerlerin başında gelen mutfakta meyve/ sebze baskılı duvar kağıtları, perdeler kullanmak mutluluk hissi verecektir.
Oturma odası ya da yemek odanızda çiçek desenli kumaşlar kullanmak modunuzu yükseltecektir. Bu sayede dekore ettiğiniz ortamda yaz etkisini rahatça hissedebileceksiniz.
Yazı evinize getirmenin en kolay yolu, modunuzu yükseltecek sofralar hazırlamaktır. Bunun için renkli kumaşlar, desenli tabaklar ya da canlı çiçekleri kullanabilirsiniz.
Yaz boyunca sıcak havadan olabildiğince faydalanın. Bunun için ya cam sayısının fazla olduğu, aydınlık bir odayı ya da varsa cam balkonunuzu kullanabilirsiniz.
Yatak odanızda da yaz havasını hissetmek istiyorsanız yatak başlığınızı desenli bir kumaşla kaplayabilirsiniz.
Doğadan ilham alarak dekorasyonunuzda canlı çiçekler, skulentler vb. kullanabilirsiniz.
Yaz boyunca günler daha uzun olduğu için daha fazla doğal ışık alabiliyoruz. Bu sebeple gün ışığını en iyi şekilde kullanabilmek için dekorasyonunuzda beyazı temel renk olarak kullanabilirsiniz.
Duvarları, mobilyaları ve anahtar parçaları beyaz veya açık taş renklerde tutmaya çalışın. Bir renk patlaması eklemek için duvar sanatı ve zarif dekor öğeleri kullanabilirsiniz.
Denizden, sahilden ve plajdan ilham alan güzel bir oda oluşturabilirsiniz. Bu tür temayı evinizin iç mekanına dahil etmek, yaz mevsimini evinize getirmenin gerçekten etkili bir yoludur.
Yaz boyunca dışarıda vakit geçirirken, bulduğunuz birçok bitki, taş, deniz kabuğu ile eve dönün. Bu minik, güzel objeleri bir yerde biriktirin. Aklınıza geldikçe yeni bir şey üretin ve evinizde kullanın.