Yaz aylarında evinizde deneyebileceğiniz 10 dekorasyon fikri

Güneşin etkisini iyice hissettirdiği, çiçeklerin en güzel renkleriyle açtığı, yeşillerin çoğaldığı yaz mevsimi, sonunda geldi! İşte evinizi yaz havasına kavuşturmak için uygulayabileceğiniz yaz dekorasyonu fikirleri...

Yaz aylarında evinizde deneyebileceğiniz 10 dekorasyon fikri - 1

1- SARI TONLARINI KULLANIN

Evinizi dekore ederken sarı ve tonlarını kullanmanız yazı ayağınıza getirecektir. Bu sebeple herhangi bir odada sarı tonlarını kontrast renklerle kullanabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Yaz aylarında evinizde deneyebileceğiniz 10 dekorasyon fikri - 2

2- DESENLİ DUVAR KAĞITLARINI DENEYİN

Renkli ya da desenli duvar kağıtları yaza özel bir alternatif olarak evinizde bazı duvarlarda kendine yer bulabilir. Ya da dekorasyon ürünlerinde kullanacağınız çarpıcı renkler, desenler ile bunu yapabilirsiniz.

Yaz aylarında evinizde deneyebileceğiniz 10 dekorasyon fikri - 3

3- MEYVE/ SEBZE DESENLERİYLE MUTFAĞINIZA HAREKET KATIN

Evimizde neşeli ve canlandırıcı hissetmemiz gereken yerlerin başında gelen mutfakta meyve/ sebze baskılı duvar kağıtları, perdeler kullanmak mutluluk hissi verecektir.

Yaz aylarında evinizde deneyebileceğiniz 10 dekorasyon fikri - 4

4- ÇİÇEK DESENLERİNİ KULLANIN

Oturma odası ya da yemek odanızda çiçek desenli kumaşlar kullanmak modunuzu yükseltecektir. Bu sayede dekore ettiğiniz ortamda yaz etkisini rahatça hissedebileceksiniz.

Yaz aylarında evinizde deneyebileceğiniz 10 dekorasyon fikri - 5

5- GÜZEL SOFRALAR KURUN

Yazı evinize getirmenin en kolay yolu, modunuzu yükseltecek sofralar hazırlamaktır. Bunun için renkli kumaşlar, desenli tabaklar ya da canlı çiçekleri kullanabilirsiniz.

Yaz aylarında evinizde deneyebileceğiniz 10 dekorasyon fikri - 6

6- GÜNEŞLENME ODASI TASARLAYIN

Yaz boyunca sıcak havadan olabildiğince faydalanın. Bunun için ya cam sayısının fazla olduğu, aydınlık bir odayı ya da varsa cam balkonunuzu kullanabilirsiniz.

Yaz aylarında evinizde deneyebileceğiniz 10 dekorasyon fikri - 7

7- YATAK BAŞLIĞINIZI NEŞELİ BİR KUMAŞLA KAPLAYIN

Yatak odanızda da yaz havasını hissetmek istiyorsanız yatak başlığınızı desenli bir kumaşla kaplayabilirsiniz.

Yaz aylarında evinizde deneyebileceğiniz 10 dekorasyon fikri - 8

8- EVİ BİTKİ VE ÇİÇEKLERLE DOLDURUN

Doğadan ilham alarak dekorasyonunuzda canlı çiçekler, skulentler vb. kullanabilirsiniz.

Yaz aylarında evinizde deneyebileceğiniz 10 dekorasyon fikri - 9

9- BEYAZ TONLARINA AĞIRLIK VERİN

Yaz boyunca günler daha uzun olduğu için daha fazla doğal ışık alabiliyoruz. Bu sebeple gün ışığını en iyi şekilde kullanabilmek için dekorasyonunuzda beyazı temel renk olarak kullanabilirsiniz.

Duvarları, mobilyaları ve anahtar parçaları beyaz veya açık taş renklerde tutmaya çalışın. Bir renk patlaması eklemek için duvar sanatı ve zarif dekor öğeleri kullanabilirsiniz.

Yaz aylarında evinizde deneyebileceğiniz 10 dekorasyon fikri - 10

10- DENİZCİLİK TEMASI DENEYİN

Denizden, sahilden ve plajdan ilham alan güzel bir oda oluşturabilirsiniz. Bu tür temayı evinizin iç mekanına dahil etmek, yaz mevsimini evinize getirmenin gerçekten etkili bir yoludur.

Yaz aylarında evinizde deneyebileceğiniz 10 dekorasyon fikri - 11

BONUS: KREATİF OLUN

Yaz boyunca dışarıda vakit geçirirken, bulduğunuz birçok bitki, taş, deniz kabuğu ile eve dönün. Bu minik, güzel objeleri bir yerde biriktirin. Aklınıza geldikçe yeni bir şey üretin ve evinizde kullanın.

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