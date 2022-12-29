Yılbaşında evde oynanabilecek oyunlar

KARAOKE

Küçük bir karaoke etkinliği için laptop ile televizyonu birbirine bağlayın ve YouTube üzerinden karaoke şarkılarını açın. Karaoke için mikrofonla etkiyi daha da artırabilirsiniz. Kablolu mikrofonlar, kurmak için en kolay olanıdır. Kablosuz özgürlüğü sunan mikrofonlar da kurulması için biraz daha fazla çaba harcamanıza neden olabilir.