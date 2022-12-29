Yılbaşında evde oynanabilecek oyunlar

Küçük bir karaoke etkinliği için laptop ile televizyonu birbirine bağlayın ve YouTube üzerinden karaoke şarkılarını açın. Karaoke için mikrofonla etkiyi daha da artırabilirsiniz. Kablolu mikrofonlar, kurmak için en kolay olanıdır. Kablosuz özgürlüğü sunan mikrofonlar da kurulması için biraz daha fazla çaba harcamanıza neden olabilir.
Yılbaşı gecelerinin klasiklerindendir tombala. Torbadan numaralı taşlar çekilerek üzerinde numara yazılı kağıtlarla oynanan bir şans oyunudur. Ayrıca bu kartta bütün numaraların doldurulmasıyla kazanılan en büyük ödüle ya da bütün numaraların kapatılmasına da "tombala" denir. Çocuklarla rahatlıkla oynanabilir.
İki gruba ayrılarak oynan oyunda, her bir gruptan bir kişi, diğer gruba bir film adını sadece işaretlerle anlatmaya çalışır. En fazla bilen grup, oyunu kazanır.
Takımlar halinde oynayabileceğiniz Tabu oyunu oldukça çekişmeli ve keyifli geçecektir. Oyunda, tabu kelimeler kullanılmadan karşı takıma anlatmaya çalışılır.
Bireysel oynanan bu kutu oyununda, oyuncular zarda gelen sayı kadar piyonlarını ilerletirler. Piyonun geldiği arsanın sahibi yoksa eğer oyuncu bu arsayı satın alabilir ve diğerlerine kiraya verebilir.
Yılbaşında uno kart oyunu, gecenize heyecan katacaktır. Oyunda her oyuncu elindeki kartı ıskarta destesinin en üstündeki kart ile eşleştirmek zorundadır. Bu eşleştirme sayıya, renge veya sembole dayalı olabilir.
Bu oyunla, yaşadığınız anıları paylaşabilir, oyunu cezalı yaparak eğlenceli hale getirebilirsiniz. Öncelikle hayatınızda yaşadığınız veya yaşamadığınız 'hayatımda hiç' kalıbı ile cümle kuruyorsunuz, eğer o cümledeki olayı yaşadıysanız limon yemeye çalışıyorsunuz.