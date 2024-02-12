Yüz şeklinize göre insanlar hakkınızda ne düşünüyor?
Bazı araştırmalar yüzlerimizin kişiliğimizin gizli ayrıntılarını ortaya çıkarabileceğini öne sürüyor. Beğensek de beğenmesek de yüzümüz çevremiz tarafından nasıl algılandığımızı şekillendirmede son derece önemli. Yanaklarınızın büyüklüğünden gözlerinizin şekline kadar her şey çevrenizin algısını etkiliyor. Peki yüzünüz sizin hakkınızda ne söylüyor?
KAŞLAR
İster kalkık bir kaş ister çatılmış bir kaş olsun, kaşlarımız yüzümüzün çok anlam ifade eden bir parçası.
Kaş o kadar önemli ki, York Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma kaşın insan evriminin hayati bir parçası olabileceğini öne sürüyor.
Araştırma, çıkık kaşların atalarımıza daha geniş bir duygu yelpazesini iletme yeteneği verdiğini ve bunun da onların hayati sosyal bağlar kurmalarına yardımcı olduğunu öne sürüyor.
Kaşların küçük hareketleri aynı zamanda güvenilirliğin ve aldatmanın tanımlanmasında da önemli bir bileşen.