Yüz şeklinize göre insanlar hakkınızda ne düşünüyor?

Bazı araştırmalar yüzlerimizin kişiliğimizin gizli ayrıntılarını ortaya çıkarabileceğini öne sürüyor. Beğensek de beğenmesek de yüzümüz çevremiz tarafından nasıl algılandığımızı şekillendirmede son derece önemli. Yanaklarınızın büyüklüğünden gözlerinizin şekline kadar her şey çevrenizin algısını etkiliyor. Peki yüzünüz sizin hakkınızda ne söylüyor?

Yüz şeklinize göre insanlar hakkınızda ne düşünüyor? - 1

KAŞLAR

İster kalkık bir kaş ister çatılmış bir kaş olsun, kaşlarımız yüzümüzün çok anlam ifade eden bir parçası.

Kaş o kadar önemli ki, York Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma kaşın insan evriminin hayati bir parçası olabileceğini öne sürüyor.

Araştırma, çıkık kaşların atalarımıza daha geniş bir duygu yelpazesini iletme yeteneği verdiğini ve bunun da onların hayati sosyal bağlar kurmalarına yardımcı olduğunu öne sürüyor.

Kaşların küçük hareketleri aynı zamanda güvenilirliğin ve aldatmanın tanımlanmasında da önemli bir bileşen.

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Yüz şeklinize göre insanlar hakkınızda ne düşünüyor? - 2

Kaş hareketini sınırlayan botokslar yaptıran kişilerin empati kurma ve başkalarının duygularıyla özdeşleşme konusunda daha az yetenekli oldukları belirlendi.

Yani sadece büyük kaşlara sahip olmak bile daha güvenilir ve empatik görünmenizi sağlayabilir.

Ancak Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacılara göre kaşlarınızın kafanızın neresinde olduğu da önemli.

İnsanların anlık kararları analiz edildi ve kalkık kaşlara sahip yüzlerin daha zengin, daha güvenilir ve daha sıcak görüldüğü tespit edildi.

Ancak araştırmacılar bunun gerçek bir kişilik farklılığından ziyade stereotiplerin bir yansıması olabileceğini belirtiyor.

Yüz şeklinize göre insanlar hakkınızda ne düşünüyor? - 3

AĞIZ

Daha çok gülümseyen birinin daha mutlu olabileceğini söylemek için psikolog olmaya gerek yok.

Ancak ağız aynı zamanda diğer insanlara ilişkin algılarımızda da hayati bir rol oynar.

Glasgow Üniversitesi araştırması ağzı aşağı dönük yüzlerin daha fakir, daha az yetkin, daha soğuk ve güvenilmez olarak algılandığını ortaya çıkardı.

Evrimsel açıdan önemli olduğu için insanlar, ağız şekillerindeki ince farklılıklara ve bunların duygularla olan ilişkilerine karşı son derece duyarlıdır.

Ağız şekillerine bakarak sıcaklık ve güvenilirlik gibi özellikler hakkında varsayımlarda bulunma eğilimindeyiz.

Yüz şeklinize göre insanlar hakkınızda ne düşünüyor? - 4

YÜZ ŞEKLİ

Geniş, kare veya dar bir yüzünüz olması nasıl bir insan olduğunuzun da göstergesi olabilir.

Bazı bilim insanları "Yüz Genişlik/Boy Oranı"nın bir dizi karakter özelliğinin önemli bir işareti olabileceğine inanıyor.

Çalışmalar geniş ve kare bir kafayı baskınlık, saldırganlık ve basmakalıp erkeksi davranışlarla ilgili bir dizi özellikle ilişkilendiriyor.

Araştırmacılar, geniş yüzlü erkeklerin "ben merkezli dürtüsellik" ve "korkusuz hakimiyet" sergileme olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu.

Yüz şeklinize göre insanlar hakkınızda ne düşünüyor? - 5

Araştırmaya göre geniş yüzlü erkeklerin sorunları için başkalarını suçlama olasılıkları da daha yüksek.

Başka bir araştırmada, Nipissing Üniversitesi'nden araştırmacılar, geniş yüz hatlarına sahip kişilerin daha yüksek cinsel isteklere sahip olduğunu ve bir ilişki sırasında aldatma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu.

Araştırmacılar aynı zamanda, genç erkek kare yüzlerin fiziksel gücün bir sinyali olabileceğini, bu yüzden onları daha agresif olarak algıladığımızı öne sürüyor.

Yüz şeklinize göre insanlar hakkınızda ne düşünüyor? - 6

ÇENE ÇİZGİSİ

2022'de yapılan bir araştırma, Çin'deki 904 üniversite öğrencisinin yüzlerini ölçerek "çene çizgisi açısı" adı verilen bir şeye baktı.

Bu, yatay bir çizgi ile çene etrafına çizilen bir çizgi arasındaki açının ölçülmesiyle alınan, çenenizin ne kadar kare olduğunun ölçüsüdür.

Sonuçlar, daha kare bir çene sağlayan daha düşük bir çizgi açısının bir dizi pozitif özellikle ilişkili olduğunu ortaya çıkardı.

Özellikle kare çeneli erkeklerin sosyal cesaret ve özgüven açısından daha olumlu değerlendirildiği tespit edildi.

Araştırmalar, insanların genellikle diğer insanların yüzlerine bakarak sağlıklarını tahmin etmede de oldukça başarılı olduklarını buldu.

Sidney'deki Macquarie Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen bir araştırma, daha ince yüzlerin daha sağlıklı olarak algılandığını ortaya çıkardı.

Yüz şeklinize göre insanlar hakkınızda ne düşünüyor? - 7

GÖZLER

Gözlerin genellikle ruhun pencereleri olduğu söylenir ve bize bir kişi hakkında çok şey anlatabilirler.

Göz renginizin kişiliğiniz hakkında ne söylediği konusunda pek çok "sahte bilim" var.

Birisi hakkında gözlerinden bilgi edinmenin en iyi yolu, nereye baktıklarını takip etmektir.

Brandeis Üniversitesi'nden bir psikolog tarafından yapılan araştırmada, iyimser insanların dünyayı kelimenin tam anlamıyla "toz pembe gözlüklerle" gördüğünü ortaya çıkarmak için göz takibi yöntemi kullanıldı.

Yüz şeklinize göre insanlar hakkınızda ne düşünüyor? - 8

Sonuçlar, iyimserlik oranı yüksek olanların "olumsuz uyaranlara" bakmak için daha az zaman harcadığını ortaya çıkardı.

Özellikle sıkıntı, kaygı ve endişe ile ilgili daha yüksek puanlara sahip kişilerin diğer katılımcılara göre daha sık göz kırpma eğiliminde oldukları bulundu.

Yani bir kişinin nasıl biri olduğunu anlamak istiyorsanız gözlerinin içine bakmak kesinlikle iyi bir başlangıç ​​noktası.

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