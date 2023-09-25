Z ve Y kuşakları kıyaslandı: Hangisi hastalık izni alıp konsere gitmeye daha yatkın?

Channel 4'un yaptırdığı bir araştırma, Britanya toplumunun televizyon canlı yayını yerine günde ortalama 5 saat video izlediğini göstermişti.



Bu araştırmaya göre kısa video biçimi (genellikle yaklaşık bir dakika veya daha kısa içerikler), 16 ile 34 yaş arasındakilerin izlediği içeriğin yüzde 45'ini oluştururken, daha yaşlıların izlediği şeylerin yüzde 25'ini oluşturuyor.



Dijital ilerlemenin hızlı yaşandığı bir dönemde doğan Z kuşağı, teknoloji meraklısı bir kuşak sayılıyor.



2018 Ağustos'ta Bloomberg'ün Birleşmiş Milletler verilerine dayanarak hazırladığı bir raporda, Y kuşağının yakın gelecekte sayıca Z kuşağının gerisinde kalabileceği bulunmuştu.