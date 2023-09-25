Z ve Y kuşakları kıyaslandı: Hangisi hastalık izni alıp konsere gitmeye daha yatkın?
Z kuşağının konsere gitmek için işten hastalık izni alma ihtimalinin Y kuşağından iki kat daha fazla olduğu yeni bir araştırmada ortaya kondu.
YouGov ve Viagogo'nun yürüttüğü araştırmada Birleşik Krallık (BK) genelinde 2 bin yetişkinle anket yapıldı.
Independent Türkçe'nin haberine göre, bu örneklem havuzunda Y kuşağının yüzde 8'i bir canlı performansa gitmek için hasta taklidi yapıp izin alabileceğini söylerken, Z kuşağının yüzde 17'si aynı şeyi yapabileceğini belirtti.
Y kuşağı 1981'le 1996 arasında, Z kuşağı da 1997'yle 2012 arasında doğanları kapsıyor.