2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler

Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın, 70 yıl boyunca Birleşik Krallık'a hükmeden Kraliçe II. Elizabeth, spor dünyasının duayen ismi Halit Kıvanç ve daha birçok sanatçı bu yıl aramızdan ayrıldı. İşte 2022 yılında yaşamını yitiren ünlü isimler...

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 1

CÜNEYT ARKIN

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın, kalbinin durması sonucu 84 yaşında hayata veda etti.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 2

FATMA GİRİK

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.  Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 3

ANGELA LANSBURY

Jessica Fletcher karakterinin her bölümde farklı bir cinayeti çözdüğü 90’lı yıllara damgasını vuran femonen dizi Cinayet Dosyası'nın yıldızı Angela Lansbury 96 yaşında yaşamını yitirdi.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 4

HAYDAR DÜMEN

Psikiyatrist Haydar Dümen corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 92 yaşındaki Haydar Dümen bir süredir coronavirüsle mücadele ediyordu.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 5

BİLLUR KALKAVAN

Kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 6

AKREP NALAN

Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Füsun Nalan Açın, bakıcısı tarafından bu sabah evinde ölü bulundu

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 7

İLHAN İREM

"Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" adlı unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 8

KRALİÇE II. ELIZABETH

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. Kraliçe'nin ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 9

ERDAL UĞURLU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde balet ve koreograf olarak görev yapan Erdal Uğurlu, 57 yaşında hayatını kaybetti

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 10

KIRSTIE ALLEY

Cheers aktrisi Kirstie Alley, kanserle savaşın ardından hayatını kaybetti. Alley'in çocukları tarafından yapılan açıklamada bir zamanlar Hollywood'un ünlü yüzleri arasında gösterilen aktrisin 71 yaşında gözlerini yumduğunu söyledi.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 11

CHRISTINE MCVIE

Dünyaca ünlü rock grubu Fleetwood Mac'in şarkıcısı ve söz yazarı Christine McVie 79 yaşında hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 12

GÜZİN ÇORAĞAN

"Bizimkiler" dizisindeki 'Almancı Davut’un eşi rolüyle kazınan usta oyuncu Güzin Çorağan, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 13

JASON DAVID FRANK

1993 ve 1996 yılları arasında büyük bir hayran kitlesi kazanan orijinal Mighty Morphin Power Rangers serisinde Tommy Oliver karakterini canlandıran Jason David Frank 49 yaşında hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 14

LESLIE PHILLIPS 

J. K. Rowling'in kaleme aldığı ünlü fantastik kitap serisi Harry Potter'da 'Seçmen Şapka'yı seslendiren İngiliz oyuncu Leslie Phillips 98 yaşında hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 15

AARON CARTER

90'lı yılların ünlü grubu Backstreet Boys'un üyelerinden Nick Carter'ın kardeşi, rap şarkıcısı Aaron Carter 34 yaşında hayatını kaybetti. Carter'ın küvetinde ölü bulunduğu öğrenildi.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 16

RIZA AKIN

Ünlü oyuncu Rıza Akın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 17

TAKEOFF

Takeoff sahne adıyla bilinen Kirshnik Khari Ball, katıldığı bir eğlence organizasyonunda vurularak öldürüldü.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 18

HALİT KIVANÇ

Türk basınının duayen ismi Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 19

LESLIE JORDAN

80'li yıllarda rol aldığı televizyon dizileriyle akıllarda yer eden Emmy ödüllü oyuncu Leslie Jordan hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 20

AYHAN KAHYA

Morpheus'tan Optimus Prime'a, Clayton'dan Thanos'a yüzlerce karaktere sesiyle hayat verdi. "Ben Optimus Prime", "Ben kaçınılmazım" replikleriyle hafızalara kazınan seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 21

İSMAİL İNCEKARA

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu', 'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar', 'Deli Yürek' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 22

SACHEEN LITTLEFEATHER

Marlon Brando’nun Baba (The Godfather) filminden kazandığı Oscar’ını protesto etmek üzere sahneye çıkan ve Akademi'den 50 yıl sonra gelen özrü resmen kabul eden Sacheen Littlefeather yaşamını yitirdi.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 23

COOLIO

‘Gangsta's Paradise’ şarkısıyla bir döneme damga vuran efsanevi rap şarkıcısı Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 24

LOUİSE FLETCHER

Guguk Kuşu ve Star Trek gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Louise Fletcher 88 yaşında hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 25

AYTEN ERMAN

Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerde rol alan, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası Ayten Erman (86) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 26

ROBBIE COLTRANE

Harry Potter filmlerinde canlandırdığı ''Hagrid'' rolüyle tanılan Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 27

PAKİZE SUDA

Bir süredir demans tedavisi gören Pakize Suda, 70 yaşında aramızdan ayrıldı.

Suda'nın vefatını yeğeni Dilara Elagözlü, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" sözleriyle duyurdu.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 28

CİVAN CANOVA

Usta oyuncu Civan Canova, akciğerinde kitle tespit edildikten günler sonra, 67 yaşında hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 29

HINCAL ULUÇ

1960'lı yıllardan bu yana gazetecilik yapan Hıncal Uluç 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 30

BÜLEND ÖZVEREN

TRT ekranının efsane isimlerinden, Eurovision yarışmalarının simgesi ünlü sunucu Bülend Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler - 31

AYBERK PEKCAN

Bir süre akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayberk Pekcan 51 yaşında yaşamını yitirdi.

N-LIFE HABERLERİ

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