2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın, kalbinin durması sonucu 84 yaşında hayata veda etti.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
Jessica Fletcher karakterinin her bölümde farklı bir cinayeti çözdüğü 90’lı yıllara damgasını vuran femonen dizi Cinayet Dosyası'nın yıldızı Angela Lansbury 96 yaşında yaşamını yitirdi.
Psikiyatrist Haydar Dümen corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 92 yaşındaki Haydar Dümen bir süredir coronavirüsle mücadele ediyordu.
Kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Füsun Nalan Açın, bakıcısı tarafından bu sabah evinde ölü bulundu
"Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" adlı unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.
İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. Kraliçe'nin ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde balet ve koreograf olarak görev yapan Erdal Uğurlu, 57 yaşında hayatını kaybetti
Cheers aktrisi Kirstie Alley, kanserle savaşın ardından hayatını kaybetti. Alley'in çocukları tarafından yapılan açıklamada bir zamanlar Hollywood'un ünlü yüzleri arasında gösterilen aktrisin 71 yaşında gözlerini yumduğunu söyledi.
Dünyaca ünlü rock grubu Fleetwood Mac'in şarkıcısı ve söz yazarı Christine McVie 79 yaşında hayatını kaybetti.
"Bizimkiler" dizisindeki 'Almancı Davut’un eşi rolüyle kazınan usta oyuncu Güzin Çorağan, 73 yaşında yaşamını yitirdi.
1993 ve 1996 yılları arasında büyük bir hayran kitlesi kazanan orijinal Mighty Morphin Power Rangers serisinde Tommy Oliver karakterini canlandıran Jason David Frank 49 yaşında hayatını kaybetti.
J. K. Rowling'in kaleme aldığı ünlü fantastik kitap serisi Harry Potter'da 'Seçmen Şapka'yı seslendiren İngiliz oyuncu Leslie Phillips 98 yaşında hayatını kaybetti.
90'lı yılların ünlü grubu Backstreet Boys'un üyelerinden Nick Carter'ın kardeşi, rap şarkıcısı Aaron Carter 34 yaşında hayatını kaybetti. Carter'ın küvetinde ölü bulunduğu öğrenildi.
Ünlü oyuncu Rıza Akın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Takeoff sahne adıyla bilinen Kirshnik Khari Ball, katıldığı bir eğlence organizasyonunda vurularak öldürüldü.
Türk basınının duayen ismi Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti.
80'li yıllarda rol aldığı televizyon dizileriyle akıllarda yer eden Emmy ödüllü oyuncu Leslie Jordan hayatını kaybetti.
Morpheus'tan Optimus Prime'a, Clayton'dan Thanos'a yüzlerce karaktere sesiyle hayat verdi. "Ben Optimus Prime", "Ben kaçınılmazım" replikleriyle hafızalara kazınan seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu', 'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar', 'Deli Yürek' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Marlon Brando’nun Baba (The Godfather) filminden kazandığı Oscar’ını protesto etmek üzere sahneye çıkan ve Akademi'den 50 yıl sonra gelen özrü resmen kabul eden Sacheen Littlefeather yaşamını yitirdi.
‘Gangsta's Paradise’ şarkısıyla bir döneme damga vuran efsanevi rap şarkıcısı Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti.
Guguk Kuşu ve Star Trek gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Louise Fletcher 88 yaşında hayatını kaybetti.
Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerde rol alan, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası Ayten Erman (86) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Harry Potter filmlerinde canlandırdığı ''Hagrid'' rolüyle tanılan Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir demans tedavisi gören Pakize Suda, 70 yaşında aramızdan ayrıldı.
Suda'nın vefatını yeğeni Dilara Elagözlü, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" sözleriyle duyurdu.
Usta oyuncu Civan Canova, akciğerinde kitle tespit edildikten günler sonra, 67 yaşında hayatını kaybetti.
1960'lı yıllardan bu yana gazetecilik yapan Hıncal Uluç 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.
TRT ekranının efsane isimlerinden, Eurovision yarışmalarının simgesi ünlü sunucu Bülend Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süre akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayberk Pekcan 51 yaşında yaşamını yitirdi.