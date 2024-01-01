2024'e sahnede girenler

Sibel Can'dan Hülya Avşar'a, Erol Evgin'den Emrah'a pek çok şarkıcı, 2024'e sahnede çalışarak girdi.

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Melek Mosso

Dün gece yeni yıla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde giren Melek Mosso, Burak Bayraktar imzalı kostümü ile sahnedeydi. Sanatçı, 2024 yılı için “Yeni umutlar, yeni maceralar bulsun hepimizi. Ben de bir sürü şarkı ile kulaklarınıza misafir olacağım. Beni seven, destekleyen, derdimi dert edinen herkese kocaman sarılıyorum. Bereketli gelsin 2024 ve acılar, savaşlar geride kalsın” dedi.

N-LIFE HABERLERİ

2024'e sahnede girenler - 2

İrem Derici

Yılbaşı gecesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser veren İrem Derici, konseri sırasında sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

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Gülben Ergen

Gülben Ergen, 2024’ün gelişini, Eskişehirli hayranlarıyla kutladı. Ergen, bereket getirmesi için sahnede tuz serpti.

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Erol Evgin

Antalya'da sahne alan Erol Evgin, yeni yıla "Sevdan Olmasa" ile girdi. Evgin, yeni yıl için geri sayım yaparken yurtta ve dünyada barış diledi.

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Melike Şahin

İstanbul'da sahne alan Melike Şahin, “Çok iyi olsun her şey sağlıkla gelsin, mutlulukla gelsin, iç huzuruyla gelsin, çok şahane bir sene olsun inşallah” dedi.

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Simge

İzmir Çeşme'de konser veren Simge, “2023’ü asla unutmayacağım. Kalbimde hep ayrı bir yeri olacak bir yıl geçirdim. Yaşadığım her ana şükrediyorum. 2024’ten ise artık aşk diliyorum” dedi.

2024'e sahnede girenler - 7

Hülya Avşar

Yeni yılı Sapanca'da sahnede karşılayan Hülya Avşar'ın sahne programını kız kardeşleri Leyla Avşar, Helin Avşar ve kuzenleri de seyretti.

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Emrah

İstanbul'da yılbaşı konseri veren Emrah, 15 yıl sonra yılbaşı gecesi konseri için sahneye çıkmış oldu. Doğum günü 1 Ocak olan Emrah, sahneye gelen pasta ve kızıyla oğlunun doğum günü mesajlarının dev led ekranlara yansımasıyla gözyaşlarını tutamadı.

2024'e sahnede girenler - 9

Sibel Can

İstanbul'da sahne alan Sibel Can, yılbaşı için geri sayıma "Padişah" şarkısıyla girdi.

2024'e sahnede girenler - 10

Tuğba Özerk

İstanbul'da konser veren Özerk, yeni yıla, "2023 ülkemiz ve tüm dünya için üzücü geçti. Kutlu olsun 2024... Tepeden tırnağa umut, baştan sona gerçek her zerresi mutluluk, barış ve aşk dolu geçsin" diyerek girdi.

2024'e sahnede girenler - 11

Buray

Buray, KKTC'de sahne aldı. Yeni yıl pastasını sahnede kesen Buray’a kendisini izlemeye gelen Selçuk Yöntem ve Oya Başar da eşlik etti.

2024'e sahnede girenler - 12

Derya Uluğ

Derya Uluğ, KKTC'deki konseri öncesi gazetecilere verdiği röportajda, "Yılı Spotify listesinin zirvesinde bitirdik. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz" dedi.

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