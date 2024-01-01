2024'e sahnede girenler

Melek Mosso

Dün gece yeni yıla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde giren Melek Mosso, Burak Bayraktar imzalı kostümü ile sahnedeydi. Sanatçı, 2024 yılı için “Yeni umutlar, yeni maceralar bulsun hepimizi. Ben de bir sürü şarkı ile kulaklarınıza misafir olacağım. Beni seven, destekleyen, derdimi dert edinen herkese kocaman sarılıyorum. Bereketli gelsin 2024 ve acılar, savaşlar geride kalsın” dedi.