25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar

Eşi Prens Charles'tan boşandıktan bir yıl sonra, 31 Ağustos 1997'de, Paris'te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana, yaşasaydı bugün 60 yaşında olaçcaktı. 36 yaşında hayata veda eden Diana; saraydaki hayatı, kendini hiçbir zaman kraliyete ait hissedememesi, Prens Charles'a olan aşkı ve kırgınlıkları, 'aykırı' bir prenses oluşuyla, vefanın üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen hala adından söz ettiriyor.