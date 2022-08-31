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25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar

Haberler - ntv.com.tr |

Henüz 36 yaşındayken, 1997'de Paris'te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana, aradan bunca yıl geçmesine rağmen hiç unutulmadı. Diana vefatının 25. yılında anılıyor. İşte kendi albümünden çok özel fotoğraflarıyla tüm dünyanın unutamadığı Prenses Diana...

25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar - 1

Eşi Prens Charles'tan boşandıktan bir yıl sonra, 31 Ağustos 1997'de, Paris'te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana, yaşasaydı bugün 60 yaşında olaçcaktı. 36 yaşında hayata veda eden Diana; saraydaki hayatı, kendini hiçbir zaman kraliyete ait hissedememesi, Prens Charles'a olan aşkı ve kırgınlıkları, 'aykırı' bir prenses oluşuyla, vefanın üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen hala adından söz ettiriyor.  

25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar - 2

1 Temmuz 1961 doğumlu Diana Spencer, 1981 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Charles ile evlendi.

25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar - 3

Çiftin evliliklerinden Prens William ve Prens Harry dünyaya geldi ve 1996 yılında boşandılar.

25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar - 4

Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Trafik kazası, sevgilisiyle birlikte paparazzilerden kaçmaya çalışırken meydana geldi.

25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar - 5

36 yaşındayken yaşamını yitiren Diana'nın ölümü tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar - 6

Doğum gününde anılan Prenses'in, gizli albümlerinden derlenen fotoğraflar bir döneme damgasına vuran Lady Diana'nın çocukluk ve ilk gençlik yıllarına ışık tutuyor.

25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar - 7

İşte sadece İngilizlerin değil, dünyanın unutamadığı Diana'nın albümünden özel fotoğraflar...

25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar - 8
25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar - 9
25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar - 10
25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar - 11
25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar - 12
25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar - 13
25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar - 14
25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar - 15
25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar - 16
25. ölüm yıl dönümünde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar - 17

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