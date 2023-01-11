80. Altın Küre Ödülleri'ne damgasını vuran anlar

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. House of Dragon’ın En İyi Drama dizisi ödülünü aldığı geceye birden fazla ödül kazanan The Banshees of Inisherin filmi damga vurdu. Sinema ve televizyon dünyasının ünlü simalarının katıldığı geceye Eddie Murphy'nin Will Smith göndermesi, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Michelle Yeoh'nun "Sizi dövebilim" çıkısı ve daha birçok olay damgasını vurdu.

80. Altın Küre Ödülleri'ne damgasını vuran anlar - 1

"WILL SMITH'IN KARISININ ADINI AĞZINIZA ALMAYIN"

Gecede prestijli Cecil B. DeMille Ödülü’nün sahibi olan ABD’li oyuncu Eddie Murphy’nin geçtiğimiz sene Oscar Ödülü’nde sunucu Chris Rock’a tokat atan Will Smith’e gönderme yaptığı anlar geceye damgasını vurdu.

Oyuncu, ödül konuşmasında esnasında Hollywood’a gelmek isteyenlere şu önerilerde bulundu:

"Vergilerinizi ödeyin, işinize bakın ve Will Smith’in karısının adını o kahrolası ağzınıza almayın."

80. Altın Küre Ödülleri'ne damgasını vuran anlar - 2

DAHMER BAŞARISINI TAÇLANDIRDI

ABD’de 1978-1991 yılları arasında en az 17 erkeği öldüren Jeffrey Dahmer'in hayatını konu edinen Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi adlı dizi dünyada en çok izlenen diziler arasına girerek 2022 yılına damgasını vurmuştu. Dizisinin başrol oyuncu Evan Peters, En İyi Erkek Oyuncu (Mini dizi veya televizyon dizisi) ödülünün sahibi oldu.

80. Altın Küre Ödülleri'ne damgasını vuran anlar - 3

“SİZİ DÖVEBİLİRİM"

2022’nin en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin başrol oyuncusu Michelle Yeoh, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldığı sırada yaptığı konuşmayla gündeme geldi. İlk Altın Küre’sini kazanan oyuncunun konuşması kesilmek istenince Yeoh'un “Sizi dövebilirim. Çok ciddiyim” çıkışı geceye damgasını vurdu.

80. Altın Küre Ödülleri'ne damgasını vuran anlar - 4

MARVEL'IN İLK ALTIN KÜRESİ

ABD’li oyuncu Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.  64 yaşındaki oyuncu Marvel çizgi romanlarından uyarlanan bir filmden ilk kez Altın Küre kazanan oyuncu oldu.

80. Altın Küre Ödülleri'ne damgasını vuran anlar - 5

"BURADAYIM ÇÜNKÜ SİYAHİYİM"

80. Altın Küre Ödülleri’nin sunuculuğunu üstelenen Jerrod Carmichael'ın açılış konuşması gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Komedyen “Neden burada olduğumu söyleyeyim. Buradayım çünkü siyahiyim” dedi.


Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association - HFPA) geçtiğimiz yıl ödüllerde ve seçiciler kurulunda ırksal çeşitlilik eksikliği nedeniyle eleştirilmişti.

80. Altın Küre Ödülleri'ne damgasını vuran anlar - 6

DUYGUSAL TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi olan Ke Huy Quan, ödül konuşmasında efsanevi yönetmen Steven Spielberg'e teşekkür etti.

1984 yılında kariyerinin ilk büyük çıkışını yaptığı Indiana Jones and the Temple of Doom filminde kendisine rol verdiği için yönetmene teşekkür eden oyuncu, duygusal bir konuşma yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

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