80. Altın Küre Ödülleri'ne damgasını vuran anlar

DUYGUSAL TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi olan Ke Huy Quan, ödül konuşmasında efsanevi yönetmen Steven Spielberg'e teşekkür etti.

1984 yılında kariyerinin ilk büyük çıkışını yaptığı Indiana Jones and the Temple of Doom filminde kendisine rol verdiği için yönetmene teşekkür eden oyuncu, duygusal bir konuşma yaptı.