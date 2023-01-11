80. Altın Küre Ödülleri'ne damgasını vuran anlar

Gecede prestijli Cecil B. DeMille Ödülü’nün sahibi olan ABD’li oyuncu Eddie Murphy’nin geçtiğimiz sene Oscar Ödülü’nde sunucu Chris Rock’a tokat atan Will Smith’e gönderme yaptığı anlar geceye damgasını vurdu.
Oyuncu, ödül konuşmasında esnasında Hollywood’a gelmek isteyenlere şu önerilerde bulundu:
"Vergilerinizi ödeyin, işinize bakın ve Will Smith’in karısının adını o kahrolası ağzınıza almayın."
ABD’de 1978-1991 yılları arasında en az 17 erkeği öldüren Jeffrey Dahmer'in hayatını konu edinen Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi adlı dizi dünyada en çok izlenen diziler arasına girerek 2022 yılına damgasını vurmuştu. Dizisinin başrol oyuncu Evan Peters, En İyi Erkek Oyuncu (Mini dizi veya televizyon dizisi) ödülünün sahibi oldu.
2022’nin en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin başrol oyuncusu Michelle Yeoh, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldığı sırada yaptığı konuşmayla gündeme geldi. İlk Altın Küre’sini kazanan oyuncunun konuşması kesilmek istenince Yeoh'un “Sizi dövebilirim. Çok ciddiyim” çıkışı geceye damgasını vurdu.
ABD’li oyuncu Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. 64 yaşındaki oyuncu Marvel çizgi romanlarından uyarlanan bir filmden ilk kez Altın Küre kazanan oyuncu oldu.
80. Altın Küre Ödülleri’nin sunuculuğunu üstelenen Jerrod Carmichael'ın açılış konuşması gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Komedyen “Neden burada olduğumu söyleyeyim. Buradayım çünkü siyahiyim” dedi.
Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association - HFPA) geçtiğimiz yıl ödüllerde ve seçiciler kurulunda ırksal çeşitlilik eksikliği nedeniyle eleştirilmişti.
Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi olan Ke Huy Quan, ödül konuşmasında efsanevi yönetmen Steven Spielberg'e teşekkür etti.
1984 yılında kariyerinin ilk büyük çıkışını yaptığı Indiana Jones and the Temple of Doom filminde kendisine rol verdiği için yönetmene teşekkür eden oyuncu, duygusal bir konuşma yaptı.