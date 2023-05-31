82 yaşındaki Al Pacino'nun 29 yaşındaki sevgilisinden çocuğu olacak

ÜÇ ÇOCUK BABASI

"Scarface" (Yaralı Yüz) filminin yıldızı Pacino, daha önceki birlikteliklerinden üç çocuk babası.

Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri var. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var.