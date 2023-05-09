79 yaşındaki Robert De Niro'nun yedinci çocuğu oldu

Oscar'lı ünlü aktör Robert De Niro, "About My Father" adlı yeni filminin tanıtımı için verdiği röportajda büyük haberi patlattı.

De Niro, ET Canada muhabirinin altı çocuğu olduğunu söylemesi üzerine "Aslında yedi" yanıtını verdi. Ünlü aktör, "Bir bebeğim var" diye ekledi. De Niro, bebeği ve bebeğinin annesi hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Bugüne dek özel hayatı hakkında toplum içinde konuşmaktan kaçınan ünlü aktör, hayatındaki kadınlarla ve onlardan olan çocukları hakkında da ayrıntı vermeyi tercih etmiyor.

1976’da De Niro, Diahnne Abbott ile evlendi. Onunla, Abbott’ın da yer aldığı, oyuncunun kariyerindeki önemli filmlerinden biri olan "Taksi Şoförü" setinde tanıştılar. De Niro, Abbott'ın kızını evlat edinerek soyadını verdi. Evlendikten kısa bir süre sonra ikinci çocukları Raphael De Niro dünyaya geldi.