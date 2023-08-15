92 yaşındaki Rupert Murdoch 66 yaşındaki emekli bilim insanı Elena Zhukova ile aşk yaşıyor

Dördüncü eşinden boşandıktan kısa süre sonra nişanlanan medya patronu Rupert Murdoch, evlilik öncesi terk edilince yeni bir aşka yelken açtı. 92 yaşındaki Murdoch, 66 yaşındaki emekli bilim insanı Elena Zhukova ile aşk yaşıyor. Zhukova, Rus milyarder Roman Abramoviç'in eski kayınvalidesi.

92 yaşındaki Rupert Murdoch 66 yaşındaki emekli bilim insanı Elena Zhukova ile aşk yaşıyor - 1

Geçen yıl dördüncü eşi Jerry Hall'dan boşanan 92 yaşındaki ünlü medya milyarderi Rupert Murdoch, mart ayında Amerikalı poliz vaizi Ann Lesley Smith ile nişanlanmıştı ve altıncı evliliğine hazırlanıyordu. Rupert Murdoch'ın, nişanlandığını duyurmasından sadece iki hafta sonra Ann Lesley Smith'ten ayrıldığı öğrenilmişti. 

Çift, 20 Mart'ta verdikleri nişan haberinin ardından 4 Nisan'da da ayrıldıklarını duyurmuştu. 

N-LIFE HABERLERİ

92 yaşındaki Rupert Murdoch 66 yaşındaki emekli bilim insanı Elena Zhukova ile aşk yaşıyor - 2

Amerikan Fox News'in sahibi, kısa süre sonra yeniden aşık oldu. Murdoch, 66 yaşındaki emekli bilim insanı Elena Zhukova ile ilişkiye başladı. 

Zhukova, Rus milyarder Roman Abramoviç'in eski eşi Daria Zhukova'nın annesi. 

İddialara göre Murdoch ile Zhukova henüz ilişkinin erken aşamalarında.

92 yaşındaki Rupert Murdoch 66 yaşındaki emekli bilim insanı Elena Zhukova ile aşk yaşıyor - 3

Murdoch ile Zhukova'yı tanıştıran kişi ünlü iş insanının üçüncü evliliğini yaptığı ve boşandığı Wendy Deng. Yani Murdoch'ın eski karısı, onun yeni bir aşka yelken açmasına da yardımcı oldu.

Rupert Murdoch ile Elena Zhukova'nın, Yunanistan'ın Korfu adasında ünlü Christina O adlı yatla romantik bir gezi yaptığı öğrenildi.

92 yaşındaki Rupert Murdoch 66 yaşındaki emekli bilim insanı Elena Zhukova ile aşk yaşıyor - 4

Murdoch'ın yeni sevgilisi Elena Zhukova, tanınmış bir moleküler biyolog. Rus olan Elena Zhukova 1991 yılında ülkesinden ayrıldı ve ABD'de yaşamaya başladı. Şu ana kadar da iki kez evlenip boşandı.

92 yaşındaki Rupert Murdoch 66 yaşındaki emekli bilim insanı Elena Zhukova ile aşk yaşıyor - 5

EN BÜYÜK ÇOCUĞU 64 YAŞINDA

Rupert Murdoch; 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile 1999'dan 2014'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi. Son eşi ünlü eski model Jerry Hall’dan geçen eylül ayında ayrıldı.

Murdoch'un önceki evliliklerinden altı çocuğu var: İlk eşi Patricia Booker'dan şimdi 64 yaşındaki kızı Prudence MacLeod, 53 yaşındaki kızı Elisabeth ve 50 yaşındaki oğulları Lachlan ve ikinci eşi Anna Mann'dan 49 yaşındaki James ve 21 yaşındaki olan kızı Grace; üçüncü eşi Wendi Deng'den 19 yaşında Chloe adlı çocukları var.

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