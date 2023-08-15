92 yaşındaki Rupert Murdoch 66 yaşındaki emekli bilim insanı Elena Zhukova ile aşk yaşıyor
Dördüncü eşinden boşandıktan kısa süre sonra nişanlanan medya patronu Rupert Murdoch, evlilik öncesi terk edilince yeni bir aşka yelken açtı. 92 yaşındaki Murdoch, 66 yaşındaki emekli bilim insanı Elena Zhukova ile aşk yaşıyor. Zhukova, Rus milyarder Roman Abramoviç'in eski kayınvalidesi.
Geçen yıl dördüncü eşi Jerry Hall'dan boşanan 92 yaşındaki ünlü medya milyarderi Rupert Murdoch, mart ayında Amerikalı poliz vaizi Ann Lesley Smith ile nişanlanmıştı ve altıncı evliliğine hazırlanıyordu. Rupert Murdoch'ın, nişanlandığını duyurmasından sadece iki hafta sonra Ann Lesley Smith'ten ayrıldığı öğrenilmişti.
Çift, 20 Mart'ta verdikleri nişan haberinin ardından 4 Nisan'da da ayrıldıklarını duyurmuştu.