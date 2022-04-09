ABD First Lady'si Jill Biden'ın ajan paniği

Haberler | 09.04.2022 - 10:33

Ajan rolüne bürünen iki kişi, ABD First Lady'si Jill Biden'ın koruma ekibine sızdı. Pakistan ve İran bağlantıları olan iki adam FBI baskınıyla yakalandı.

ABD First Lady'si Jill Biden'ın ajan paniği - 1

ABD Başkanı Joe Biden’ın (79) eşi Jill Biden'ı (70) koruyan Gizli Servis'te 18 aydır büyük bir güvenlik ihmali yaşandığı ortaya çıktı.

ABD First Lady'si Jill Biden'ın ajan paniği - 2

Ulusal Güvenlik biriminden ajanlar olarak tanıtan Arian Taherzadeh (40) ve Haider Sher-Ali (35), Gizli Servis'e sızdı.

ABD First Lady'si Jill Biden'ın ajan paniği - 3

Ajanlar yakınlaştıkları Gizli Servis ajanlarına pahalı hediyeler aldılar. Bunlar arasında First Lady'yi koruyan ekibe bağlı bir ajan da vardı, 2 bin dolarlık tüfeği hediye etmeyi teklif ettiler.

ABD First Lady'si Jill Biden'ın ajan paniği - 4

İkilinin gizliliği evlerine gelen bir postacıyla yaşanan münakaşa sonucu ortaya çıktı. Ajan oldukları söylenince emniyet güçleri soruşturdu.

ABD First Lady'si Jill Biden'ın ajan paniği - 5

Durumun ciddiyeti anlaşıldı. FBI, bu hafta evlerine baskın yaptı. Gizli Servis'in dört çalışanı açığa alındı. İki ajanın Pakistan ve İran ile bağlantısı olduğu belirtildi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER