ABD First Lady'si Jill Biden'ın ajan paniği

Haberler | 09.04.2022 - 10:33
ABD Başkanı Joe Biden’ın (79) eşi Jill Biden'ı (70) koruyan Gizli Servis'te 18 aydır büyük bir güvenlik ihmali yaşandığı ortaya çıktı.
Ulusal Güvenlik biriminden ajanlar olarak tanıtan Arian Taherzadeh (40) ve Haider Sher-Ali (35), Gizli Servis'e sızdı.
Ajanlar yakınlaştıkları Gizli Servis ajanlarına pahalı hediyeler aldılar. Bunlar arasında First Lady'yi koruyan ekibe bağlı bir ajan da vardı, 2 bin dolarlık tüfeği hediye etmeyi teklif ettiler.
İkilinin gizliliği evlerine gelen bir postacıyla yaşanan münakaşa sonucu ortaya çıktı. Ajan oldukları söylenince emniyet güçleri soruşturdu.
Durumun ciddiyeti anlaşıldı. FBI, bu hafta evlerine baskın yaptı. Gizli Servis'in dört çalışanı açığa alındı. İki ajanın Pakistan ve İran ile bağlantısı olduğu belirtildi.