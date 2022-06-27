ABD'deki kürtaj yasasına ünlü isimlerden tepki geldi

ABD Yüksek Mahkemesi, şu sıralar kürtaj yasasına gelen tepkilerin odağında. Ülkede 1973'ten bu yana kürtajı yasal hale getiren Roe vs Wade (Wade'e karşı Roe) kararını iptal eden Mahkeme'yi pek çok isim eleştirdi.

Pop müziğin ikonik ismi Madonna, sosyal medya hesabından “Yasalar, kadınlar olarak haklarımız olmadığına karar verdi. Bu karar beni ve bu ülkedeki tüm kadınları derin bir üzüntüye sürükledi” ifadelerini kullandı.