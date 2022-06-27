ABD'deki kürtaj yasasına ünlü isimlerden tepki geldi

Haberler - ntv.com.tr | 27.06.2022 - 10:06 - Son Güncelleme : 27.06.2022 - 10:18
ABD Yüksek Mahkemesi, şu sıralar kürtaj yasasına gelen tepkilerin odağında. Ülkede 1973'ten bu yana kürtajı yasal hale getiren Roe vs Wade (Wade'e karşı Roe) kararını iptal eden Mahkeme'yi pek çok isim eleştirdi.
Pop müziğin ikonik ismi Madonna, sosyal medya hesabından “Yasalar, kadınlar olarak haklarımız olmadığına karar verdi. Bu karar beni ve bu ülkedeki tüm kadınları derin bir üzüntüye sürükledi” ifadelerini kullandı.
Glastonbury sahnesine çıkan ABD’li şarkıcı Olivia Rodrigo, “Şok oldum ve çok kötü hissediyorum” diyerek Lily Allen ile söyledikleri şarkıyı ABD Anayasaya Mahkemesi’ne adadığını belirtti.
Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, “Kadın bedeninin özgürlüğü için savaştığımız onca yıldan sonra burada olduğumuza inanamıyorum” dedi.
Ünlü model Hailey Bieber “İnanılmaz, söyleyecek kelime bulamıyorum. Ne kadar büyük bir kayıp ve hayal kırıklığı. Gerçekten korkutucu bir durum” diyerek kürtaj yasasını eleştirdi.
İngiliz şarkıcı Harry Styles, “Amerika’da insanlar için çok üzgünüm. Arkadaşlarınızı kontrol edin, birbirinize dikkat edin. Bugünleri beraber aşacağız, mücadele yeni başlıyor. Amerika için gerçekten karanlık bir gün” dedi.
Eski ABD First Lady’si Michelle Obama, “Bu ülkedeki bireylerin kendi vücutları hakkında verecekleri kararları etkileyen önemli bir hakkı kaybettikleri için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.
Kim Kardashian sosyal medya hesabında “Amerika’da silahların kadınlardan daha çok hakkı var” dedi.
Game of Thrones dizisiyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner yayınladığı videoda “Bu yasa bizi 50 yıl öncesine geri götürüyor. Bu kimsenin hayatını kurtarmayacak. Eğer bu gerçekten hayat kurtarmak ile ilgiliyse ABD’de yaşanan silahlı saldırılar yerine silah kontrolü olurdu. Bu yasa, bir kadının vücudunu ve haklarını kontrol etmekle ilgili” dedi.
ABD'li şarkıcı Billie Eilish, sahne aldığı Glastonbury Festivali'nde Mahkeme'nin kararını eleştirirken “Bugün Amerikalı kadınlar için çok, çok karanlık bir gün” ifadelerini kullandı.
Captain America rolüyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Chris Evans, Twitter hesabından kürtaj haklarını destekleyen kurumlara bağış yapmak isteyenleri teşvik etti.