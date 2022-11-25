ABD'li yazar Jean Carroll'dan Trump'a yeni tecavüz davası

Carroll'ın kendisine yönelik olarak ilk kez 2019'da dile getirdiği tecavüz suçlamasını reddeden Trump'ın avukatı Alina Habba yaptığı açıklamada, "Bu dava maalesef yeni yasanın istismarına bir örnek ve gerçek tecavüz kurbanlarına zarer verme riski taşıyor" diye konuştu.





