ABD'li yazar Jean Carroll'dan Trump'a yeni tecavüz davası

E. Jean Carroll, 1995'te New York'ta lüks bir mağazanın soyunma odasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın cinsel saldırısına maruz kaldığını öne sürdü.
Carroll, tecavüz davasını, New York eyaletinde yürürlüğe giren yeni bir yasa kapsamında yeniden açtı.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Yeni yasa eyalette tecavüze uğrayanlara, olayın üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin dava açma imkanı veriyor.
Carroll'ın kendisine yönelik olarak ilk kez 2019'da dile getirdiği tecavüz suçlamasını reddeden Trump'ın avukatı Alina Habba yaptığı açıklamada, "Bu dava maalesef yeni yasanın istismarına bir örnek ve gerçek tecavüz kurbanlarına zarer verme riski taşıyor" diye konuştu.
Trump, daha önce yaptığı açıklamada Carroll'ı tanımadığını söyleyerek, "İddiaları hayal ürünü. Zaten tipim de değil" demişti.