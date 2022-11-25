ABD'li yazar Jean Carroll'dan Trump'a yeni tecavüz davası

ABD'li gazeteci ve yazar E. Jean Carroll, tecavüzle suçladığı eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında New York'ta yeni bir dava açtı.

ABD'li yazar Jean Carroll'dan Trump'a yeni tecavüz davası - 1

E. Jean Carroll, 1995'te New York'ta lüks bir mağazanın soyunma odasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın cinsel saldırısına maruz kaldığını öne sürdü.


ABD'li yazar Jean Carroll'dan Trump'a yeni tecavüz davası - 2

Carroll, tecavüz davasını, New York eyaletinde yürürlüğe giren yeni bir yasa kapsamında yeniden açtı.


ABD'li yazar Jean Carroll'dan Trump'a yeni tecavüz davası - 3

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Yeni yasa eyalette tecavüze uğrayanlara, olayın üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin dava açma imkanı veriyor.


ABD'li yazar Jean Carroll'dan Trump'a yeni tecavüz davası - 4

Carroll'ın kendisine yönelik olarak ilk kez 2019'da dile getirdiği tecavüz suçlamasını reddeden Trump'ın avukatı Alina Habba yaptığı açıklamada, "Bu dava maalesef yeni yasanın istismarına bir örnek ve gerçek tecavüz kurbanlarına zarer verme riski taşıyor" diye konuştu.


ABD'li yazar Jean Carroll'dan Trump'a yeni tecavüz davası - 5

Trump, daha önce yaptığı açıklamada Carroll'ı tanımadığını söyleyerek, "İddiaları hayal ürünü. Zaten tipim de değil" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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