Adele'den Sylvester Stallone’un evine 900 milyon TL

Haberler | 13.05.2022 - 10:27

İngiliz şarkıcı Adele, oyuncu Sylvester Stallone'un Beverly Hills'teki lüks malikanesini satın aldı. Adele'in bu ev için yaklaşık 900 milyon TL (Yaklaşık 60 milyon dolar) ödediği belirtildi.

Adele'den Sylvester Stallone’un evine 900 milyon TL - 1

Ünlü şarkıcı Adele, oyuncu 'un Beverly Hills'teki lüks malikanesini 900 milyon TL'ye (Yaklaşık 60 milyon dolar) satın aldı.

Adele'den Sylvester Stallone’un evine 900 milyon TL - 2

34 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz gün, yeni evinin önünde spor menajeri sevgilisi Rich Paul ile verdiği mutluluk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Adele'den Sylvester Stallone’un evine 900 milyon TL - 3

SEKİZ ODASI VE 12 BANYOSU VAR

Daily Mail’in haberine göre, Adele'in satın aldığı lüks malikane 18.587 metrekare.

ABD'li mimar Richard Landry tarafından tasarlanan evin, sekiz yatak odası ve 12 banyosu bulunuyor.

Adele'den Sylvester Stallone’un evine 900 milyon TL - 4

1994 yılında inşa edilen malikane, 3,5 dönümlük bir arazi üzerinde, oyuncu Lisa Vanderpump ve müzisyen Rod Stewart’ın eskiden ikamet ettiği mahallede yer alıyor.

Adele'den Sylvester Stallone’un evine 900 milyon TL - 5

Gösterişli malikanede sauna, buhar odası, teraslı ofis, iki ebeveyn banyolu yatak odası, şef mutfağı, spa, havuz ile iki katlı bir misafirhane de bulunuyor.

Öte yandan, evde profesyonel bir sinema salonu, spor salonu, sekiz arabalık bir garaj ve hava filtreleme sistemli puro odası da yer alıyor.

Adele'den Sylvester Stallone’un evine 900 milyon TL - 6

UZUN SÜRE SATAMADI

Ünlü Hollywood yıldızı Sylvester Stallone, 90’lı yıllarda satın aldığı malikanesini ilk olarak 110 milyon dolara satışa çıkarmış ancak alıcı bulamamıştı.

75 yaşındaki Stallone bu durumun üzerine, geçtiğimiz mayıs ayında  fiyatı 85 milyon dolara indirmişti.

Adele'den Sylvester Stallone’un evine 900 milyon TL - 7

Ailesiyle Florida’ya taşınan aktör, ağustos ayında 85 milyon dolar olan mülkü yeniden satışa çıkarmış ve ekim ayında fiyatı 80 milyon dolara düşürmüştü.

Yine alıcı bulamayan Stallone malikanesini, 58 milyon dolara Adele’e satmak durumunda kaldı.

Adele'den Sylvester Stallone’un evine 900 milyon TL - 8

İşte Adele'in Sylvester Stallone'dan satın aldığı malikaneden yansıyan kareler...

Adele'den Sylvester Stallone’un evine 900 milyon TL - 9
Adele'den Sylvester Stallone’un evine 900 milyon TL - 10
Adele'den Sylvester Stallone’un evine 900 milyon TL - 11
Adele'den Sylvester Stallone’un evine 900 milyon TL - 12

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