Adele'den Sylvester Stallone’un evine 900 milyon TL

Haberler | 13.05.2022 - 10:27
Ünlü şarkıcı Adele, oyuncu Sylvester Stallone'un Beverly Hills'teki lüks malikanesini 900 milyon TL'ye (Yaklaşık 60 milyon dolar) satın aldı.
34 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz gün, yeni evinin önünde spor menajeri sevgilisi Rich Paul ile verdiği mutluluk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Daily Mail’in haberine göre, Adele'in satın aldığı lüks malikane 18.587 metrekare.
ABD'li mimar Richard Landry tarafından tasarlanan evin, sekiz yatak odası ve 12 banyosu bulunuyor.
1994 yılında inşa edilen malikane, 3,5 dönümlük bir arazi üzerinde, oyuncu Lisa Vanderpump ve müzisyen Rod Stewart’ın eskiden ikamet ettiği mahallede yer alıyor.
Gösterişli malikanede sauna, buhar odası, teraslı ofis, iki ebeveyn banyolu yatak odası, şef mutfağı, spa, havuz ile iki katlı bir misafirhane de bulunuyor.
Öte yandan, evde profesyonel bir sinema salonu, spor salonu, sekiz arabalık bir garaj ve hava filtreleme sistemli puro odası da yer alıyor.
Ünlü Hollywood yıldızı Sylvester Stallone, 90’lı yıllarda satın aldığı malikanesini ilk olarak 110 milyon dolara satışa çıkarmış ancak alıcı bulamamıştı.
75 yaşındaki Stallone bu durumun üzerine, geçtiğimiz mayıs ayında fiyatı 85 milyon dolara indirmişti.
Ailesiyle Florida’ya taşınan aktör, ağustos ayında 85 milyon dolar olan mülkü yeniden satışa çıkarmış ve ekim ayında fiyatı 80 milyon dolara düşürmüştü.
Yine alıcı bulamayan Stallone malikanesini, 58 milyon dolara Adele’e satmak durumunda kaldı.
İşte Adele'in Sylvester Stallone'dan satın aldığı malikaneden yansıyan kareler...