Adele'den Sylvester Stallone’un evine 900 milyon TL

Gösterişli malikanede sauna, buhar odası, teraslı ofis, iki ebeveyn banyolu yatak odası, şef mutfağı, spa, havuz ile iki katlı bir misafirhane de bulunuyor.

Öte yandan, evde profesyonel bir sinema salonu, spor salonu, sekiz arabalık bir garaj ve hava filtreleme sistemli puro odası da yer alıyor.