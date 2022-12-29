Adriana Lima doğum sonrası ilk kez podyumda

Ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, Andre Lemmers ile bebek beklediğini geçtiğimiz şubat ayında sosyal medya hesabından duyurmuştı.
Ağustos ayında Lemmers ile ilk çocuklarını kuçağına alan model, Cannes Film Festivali'ndeki kırmızı halı görünümüyle gündeme gelmişti.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen moda haftasında boy gösteren 41 yaşındaki Lima'nın son hali sosyal medyada çok konuşuldu.
29 Ağustos tarihinde üçüncü kez doğum yapan model, podyumda derin yırtmaçlı beyaz uzun bir elbise giydi.
Lima, geçtiğimiz nisan ayında Alexander Wang’in Los Angeles’taki ‘Fortune City’ adlı defilesinde boy göstermişti. Göbeğini açıkta bırakan siyah elbisesini diz üstü siyah bir çizmeyle tamamlayan ve makyajıyla birlikte ‘femme fatale’ tarzda podyumda yürüyen Lima, tüm bakışları üzerinde toplamayı başarmıştı.
Ünlü model, geçtiğimiz günlerde minik oğlunun yüzünü ilk kez göstermişti. FIFA Dünya Kupası etkinlikleri kapsamında sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte Katar'da bulunan Lima, "Oğlum, annen gülüşünde ilk futbol turnuvanı baban ile geçirmekten duyduğun mutluluğu görüyor. Yakında kız kardeşlerin ve ben sana tekrar katılacağız. Böylece her zaman olduğumuz gibi büyük ve mutlu bir aile olabiliriz! Sizi seviyoruz. Bu vesileyle Infantino ailesine bizi FIFA World Cup ailesinin bir parçası yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum, bu anılar sonsuza dek kalbimizde olacak. Not: Babasının çıkarmayı unuttuğu fiyat etiketine aldırmayın" ifadelerini kullandı.
Öte yandan üçüncü kez anne olduğunu bebeğinin tek gözünün göründüğü kareyi yayınlayarak duyuran Lima, paylaşımında "Dünyamıza hoş geldin" mesajına yer vermişti. Bebeğinin adı konusunda açıklama yapan ünlü model, Cyan isminin; görünen ışık spektrumunda yeşil ile mavi arasında bir renk olduğunu yazmıştı. Cyan'ın aynı zamanda Maldivler ve Bora Bora adalarındaki denizin rengi olduğunu belirtip, sonra da "Cyan şimdi bizim en sevdiğimiz renk. Oğlumuzun gözlerinin rengi" ifadelerini kullanmıştı.
Ayrıca Adriana Lima ile Andre Lemmers'ın oğullarına koydukları bu isim, camgöbeği rengi anlamına da geliyor.