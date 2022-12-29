Adriana Lima doğum sonrası ilk kez podyumda

Geçtiğimiz ağustos ayında üçüncü kez anne olan Brezilyalı top model Adriana Lima, podyumlara geri döndü. İç çamaşırı markası Victoria's Secret defilesindeki halleriyle akıllarda yer eden Lima'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Adriana Lima doğum sonrası ilk kez podyumda - 1

Ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, Andre Lemmers ile bebek beklediğini geçtiğimiz şubat ayında sosyal medya hesabından duyurmuştı.

Adriana Lima doğum sonrası ilk kez podyumda - 2

Ağustos ayında Lemmers ile ilk çocuklarını kuçağına alan model, Cannes Film Festivali'ndeki kırmızı halı görünümüyle gündeme gelmişti.

Adriana Lima doğum sonrası ilk kez podyumda - 3

Ünlü model, oğlu Cyan Lima Lemmers'ı dünyaya getirmesinden 4 ay sonra ilk kez podyuma çıktı. 

Adriana Lima doğum sonrası ilk kez podyumda - 4

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen moda haftasında boy gösteren 41 yaşındaki Lima'nın son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

Adriana Lima doğum sonrası ilk kez podyumda - 5

29 Ağustos tarihinde üçüncü kez doğum yapan model, podyumda derin yırtmaçlı beyaz uzun bir elbise giydi.

Adriana Lima doğum sonrası ilk kez podyumda - 6

KARIN KASLARI GÜNDEM OLDU

Lima, geçtiğimiz nisan ayında Alexander Wang’in Los Angeles’taki ‘Fortune City’ adlı defilesinde boy göstermişti. Göbeğini açıkta bırakan siyah elbisesini diz üstü siyah bir çizmeyle tamamlayan ve makyajıyla birlikte ‘femme fatale’ tarzda podyumda yürüyen Lima, tüm bakışları üzerinde toplamayı başarmıştı.

Adriana Lima doğum sonrası ilk kez podyumda - 7

YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

Ünlü model, geçtiğimiz günlerde minik oğlunun yüzünü ilk kez göstermişti.  FIFA Dünya Kupası etkinlikleri kapsamında sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte Katar'da bulunan Lima, "Oğlum, annen gülüşünde ilk futbol turnuvanı baban ile geçirmekten duyduğun mutluluğu görüyor. Yakında kız kardeşlerin ve ben sana tekrar katılacağız. Böylece her zaman olduğumuz gibi büyük ve mutlu bir aile olabiliriz! Sizi seviyoruz. Bu vesileyle Infantino ailesine bizi FIFA World Cup ailesinin bir parçası yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum, bu anılar sonsuza dek kalbimizde olacak. Not: Babasının çıkarmayı unuttuğu fiyat etiketine aldırmayın" ifadelerini kullandı.

Adriana Lima doğum sonrası ilk kez podyumda - 8

Öte yandan üçüncü kez anne olduğunu bebeğinin tek gözünün göründüğü kareyi yayınlayarak duyuran Lima, paylaşımında "Dünyamıza hoş geldin" mesajına yer vermişti. Bebeğinin adı konusunda açıklama yapan ünlü model, Cyan isminin; görünen ışık spektrumunda yeşil ile mavi arasında bir renk olduğunu yazmıştı. Cyan'ın aynı zamanda Maldivler ve Bora Bora adalarındaki denizin rengi olduğunu belirtip, sonra da "Cyan şimdi bizim en sevdiğimiz renk. Oğlumuzun gözlerinin rengi" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Adriana Lima ile Andre Lemmers'ın oğullarına koydukları bu isim, camgöbeği rengi anlamına da geliyor.

N-LIFE HABERLERİ

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