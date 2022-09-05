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Adriana Lima üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi

Haberler - ntv.com.tr | 05.09.2022 - 17:47

Süper model Adriana Lima, kendisinin üçüncü, erkek arkadaşı Andre Lemmers'in ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Bir erkek bebeği olan Lima'nın oğluna verdiği isim de açıklandı.

Adriana Lima üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 1

Dünyaca ünlü süper model , üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. 41 yaşındaki Victoria’s Secret meleğinin yeni doğan bebeği, erkek arkadaşı Andre Lemmers ile birlikteliğinden ilk çocuğu.

People dergisi, Brezilyalı modelin 29 Ağustos’ta doğum yaptığını duyurdu. Ünlü modelin bir erkek bebeği oldu.

Adriana Lima üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 2

Lima ve Lemmers çifti, oğullarına Cyan Lima Lemmers adını verdi. Lima ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adriana Lima üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 3

Lima’nın Sırp basketbolcu Marko Jaric ile evliliğinden Valentina (12) ve Sienna (9) adlarında iki kızı bulunuyor.

Adriana Lima üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 4

People dergisine konuşan kaynaklar, bebeğin dudaklarının ve gözlerinin annesine benzediğini söyledi.

Adriana Lima üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 5

Ünlü model, hamile olduğunu şubat ayında yayınladığı bir TikTok videosuyla duyurmuştu. Lima, kameraya evde yaptığı gebelik testinin sonucunu göstermişti.

Adriana Lima üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 6

Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret modeli olarak ünlenen Lima, 2003, 2007, 2008, 2010 ve 2012 yıllarında markanın defielelerinde boy gösterdi.

Adriana Lima üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 7

Ünlü model bugüne dek Giorgio Armani, Vera Wang, Louis Vuitton, Prada, Christian Dior ve Anna Sui gibi pek çok dev marka ile çalıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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