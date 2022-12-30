Adriana Lima'dan Pele'ye: Teşekkürler Pele, sen ölümsüzsün!

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve durumu ağırlaşan Brezilyalı efsane Pele, dün hayatını kaybetti. Dünya futbolunun ‘siyah incisi’, Arjantin efsanesi Maradona’dan 2 yıl sonra, 82 yaşında hayata veda etti.
Bir yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören dünya futbolunun ikonik ismi Pele'nin ölümü, spor dünyasını yasa boğdu. Ölümünün ardından başsağlığı ve veda mesajları paylaşıldı. Ona övgü dolu sözlerle veda bir isim de dünyaca ünlü Brezilyalı süper model Adriana Lima'ydı.
Sosyal medya hesabından Pele ile çekilen bir fotoğrafını paylaşan 41 yaşındaki model, Pele'nin ardından yazdığı mesajda, "Bazı adamlar aileden unvanla kral olarak doğar. Ama bazıları da var ki, mütevazı doğsalar da, sanatlarıyla, yetenekleriyle, dehasıyla kral olurlar. Dünya, onun karşısında eğilir. Onu kral yapan yeteneğe, dünya hayranlık ve sevgi içinde eğilir" diyerek Pele'ye övgü dolu sözler sarf etti.
"Bugün tüm zamanların en büyük Brezilyalılarından biri aramızdan ayrıldı. Kral Pele hükümdarlığını zaferler ve başarılarla bitiriyor" diyen Lima, "Dünya tüm zamanların en iyi oyuncusu olan asrın sporcusunun yasını tutuyor" ifadesini kullandı.
"Kral Pele'yi kalbimizde büyük bir hüzünle, saygıyla uğurluyoruz. Ama bize getirdiği muazzam neşenin tamamen farkındayız ve onu her hatırladığımızda bize neşe getirmeye devam edecek" diyen ünlü model, "Kral, Cennetin Krallığı'nda Tanrı'nın melekleri tarafından kabul edilsin. Eminim ki, dahimizin onların yanında olmasından memnun olacaklardır" dedi.
Lima, mesajını, "Teşekkürler Pele. Sen ölümsüzsün!" diye bitirdi.
Ağustos ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Lima, geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen moda haftasında ilk kez podyuma çıkmasıyla gündeme gelmişti.
Victoria's Secret defilesindeki halleriyle akıllarda yer eden Lima'nın doğumdak dört ay sonra defiledeki görünümü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Podyumda derin yırtmaçlı beyaz uzun bir elbise giyen Lima, bazıları tarafından doğum kiloları nedeniyle eleştirilse de bazı hayranları, kilolarını dert etmeyip podyuma çıkma cesareti göstermesine övgüler yağdırdı.