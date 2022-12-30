Adriana Lima'dan Pele'ye: Teşekkürler Pele, sen ölümsüzsün!

Sosyal medya hesabından Pele ile çekilen bir fotoğrafını paylaşan 41 yaşındaki model, Pele'nin ardından yazdığı mesajda, "Bazı adamlar aileden unvanla kral olarak doğar. Ama bazıları da var ki, mütevazı doğsalar da, sanatlarıyla, yetenekleriyle, dehasıyla kral olurlar. Dünya, onun karşısında eğilir. Onu kral yapan yeteneğe, dünya hayranlık ve sevgi içinde eğilir" diyerek Pele'ye övgü dolu sözler sarf etti.