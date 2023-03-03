Adriana Lima'nın 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' seçilmesine tepki yağdı

Ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, FIFA tarafından "FIFA Küresel Taraftar Elçisi" ilan edildi. Brezilyalı modelin her ne kadar futbol tutkusu olduğu bilinse de sporla bir ilişkisinin olmaması tepki çekti.

Organizasyonun ilk FIFA Küresel Taraftar Elçisi olan 41 yaşındaki model, geçtiğimiz hafta Paris'te düzenlenen FIFA The Best ödüllerinde yer almış ve büyük bir futbol hayranı olduğunu dile getirmişti.