Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndan 5. yeni bölüm fotoğrafları

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını yeni bölümüyle 21 Ekim Cuma akşamı Star’da. İşte dizinin yeni bölümünün konusu ve bölüm fotoğrafları...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndan 5. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Yusuf’un Seyran’ın eski sevgilisi olduğunu öğrenen Ferit, bu duruma bozulur. Yusuf’un ise Seyran’la konuşma ısrarı sürer. 

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndan 5. yeni bölüm fotoğrafları - 2

NELER YAŞANACAK?

Seyran durumu açıklamak için Suna ile konuşması gerektiğini söyleyince Ferit kardeşlerin yalnız kalmasını sağlar. Gülgün’ün davetiyle Kazım ile beraber tüm aile Korhanları ziyarete gelir.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndan 5. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndan 5. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndan 5. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Yalı Çapkını yeni bölümüyle 21 Ekim Cuma günü Star’da!

İşte yeni bölüm fotoğrafları...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndan 5. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndan 5. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndan 5. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndan 5. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndan 5. yeni bölüm fotoğrafları - 10
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndan 5. yeni bölüm fotoğrafları - 11
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndan 5. yeni bölüm fotoğrafları - 12

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