Afra Saraçoğlu'ndan göndermeli paylaşım: Bari sen yüzümüzü güldürseydin

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun özel hayatı da dikkat çekiyor. Yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırdığını duyuran Saraçoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Afra Saraçoğlu'ndan göndermeli paylaşım: Bari sen yüzümüzü güldürseydin - 1

Yayınlandığı günden beri reytinglerde zirveyi bırakmayan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrıldığını duyurmuştu.

Afra Saraçoğlu'ndan göndermeli paylaşım: Bari sen yüzümüzü güldürseydin - 2

Fenerbahçeli olan Saraçoğlu dün akşam gerçekleşen Fenerbahçe- Galatasaray derbisi sonrası attığı tweet ile gündeme geldi.

Afra Saraçoğlu'ndan göndermeli paylaşım: Bari sen yüzümüzü güldürseydin - 3

Ünlü oyuncu paylaşımında, “Bari sen yüzümüzü güldürseydin” yazarak Fenerbahçe’yi etiketledi. Galatasaray'ın Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçla ilgili yorum yapan oyuncunun eski sevgili Yazıcıoğlu'na göndermede bulunduğu düşünüldü.

Afra Saraçoğlu'ndan göndermeli paylaşım: Bari sen yüzümüzü güldürseydin - 4

Afra Saraçoğlu’nun, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrıldığı iddia edilmişti. 2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan çiftten Saraçoğlu, sosyal medya hesabında söylentiler hakkında yorum yapmıştı.

Afra Saraçoğlu'ndan göndermeli paylaşım: Bari sen yüzümüzü güldürseydin - 5

Ünlü oyuncu, "Birkaç gündür hakkımızda basında çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Afra Saraçoğlu'ndan göndermeli paylaşım: Bari sen yüzümüzü güldürseydin - 6

"HİÇBİR 3. KİŞİNİN DAHİL BULUNMADIĞINI BİLMENİZİ İSTERİZ"

Ayrılık haberlerini doğrulayan Saraçoğlu "Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahil bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın..." dedi.

Afra Saraçoğlu'ndan göndermeli paylaşım: Bari sen yüzümüzü güldürseydin - 7

Öte yandan, Yazıcıoğlu sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun doğum gününü, "Güzelim, sevgilim... Hep böyle gül" notuyla paylaşmıştı. Oyuncu, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın..." ifadelerini kullandı.

Afra Saraçoğlu'ndan göndermeli paylaşım: Bari sen yüzümüzü güldürseydin - 8

2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan çift o günden beri birlikteliğine devam ediyordu. Kariyerlerinde birbirinden başarılı projelere imza atan ikili, sosyal medyada da sık sık birlikte paylaşım yapıyordu.

N-LIFE HABERLERİ

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