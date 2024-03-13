Ahlaksız teklif! Sharon Stone'un ifşasına Alec Baldwin'den sert yanıt

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sharon Stone, oyunculuk performansını artırmak için rol arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmesini talep eden film yapımcısının kimliğini açıkladı. Stone, Silver filminin yapımcısı Robert Evans'ı suçlarken başrol oyuncusu William (Billy) Baldwin'den sert yanıt geldi.

Ahlaksız teklif! Sharon Stone'un ifşasına Alec Baldwin'den sert yanıt - 1

Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Sharon Stone, yıllar önce bir yapımcının kendisine filmin başrol oyuncusuyla cinsel ilişkiye girmesini teklif ettiğni söylemişti. Ünlü oyuncu şimdi yaptığı açıklamada yapımcının ve oyuncunun ismini açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Ahlaksız teklif! Sharon Stone'un ifşasına Alec Baldwin'den sert yanıt - 2

Hollywood yıldızı ilk olarak 2021 yılında çıkarttığı anı kitabında bu durumu anlatmış ancak isimleri açıklamamıştı.

Ahlaksız teklif! Sharon Stone'un ifşasına Alec Baldwin'den sert yanıt - 3

Bir podcast yayınında konuşan oyuncu kendisini ilişkiye zorlayanın Silver filminin yapımcısı Robert Evans, oyuncunun da Alec Baldwin'in erkek kardeşi William (Billy) Baldwin olduğunu açıkladı.

Ahlaksız teklif! Sharon Stone'un ifşasına Alec Baldwin'den sert yanıt - 4

Ünlü Oyuncu, Paramount'ta prodüksiyonu yöneten ve 2019'da hayatını kaybeden Hollywood kralı Robert Evans'ın kendisine Billy Baldwin ile cinsel ilişkiye girmesini istediğini iddia etti.

Ahlaksız teklif! Sharon Stone'un ifşasına Alec Baldwin'den sert yanıt - 5

Yapımcı ile 1993 yapımı Silver filminde bir araya gelen oyuncu, Evans'ın kendisini ofisine  çağırarak başrol oyuncusu William Baldwin ile yatmasını teklif ettiğini söyledi.

 "Güneş gözlüğüyle odada dolaşarak bana Ava Gardner ile yattığını ve ben de Billy Baldwin ile birlikte olursam Baldwin performansının daha iyi olacağını söyledi" dedi. 

Ahlaksız teklif! Sharon Stone'un ifşasına Alec Baldwin'den sert yanıt - 6

"ÇOK DAR KAFALIYDIM"

 “Billy ile birlikte olsaydım , ekranda uyum yakalar ve filmi kurtarırdık" şekilnde konuşan oyuncu “Asıl sorun bendeydi çünkü çok gergindim söyleneni yapıp yoluna koyabilecek gerçek bir oyuncu gibi değildim. Asıl sorun şu ki, çok dar kafalı biriydim.”  açıklaması yaptı. 

Stone, 1980'lerde ve 90'larda Michael Douglas'la birlikte rol aldığı Total Recall, The Mighty, Casino, The Last Action Hero ve Basic Instinct gibi hit filmlerde rol alarak üne kavuştu.

Ahlaksız teklif! Sharon Stone'un ifşasına Alec Baldwin'den sert yanıt - 7

BİLLY BALDWİN'DEN SERT SÖZLER

Billy Baldwin, Sliver filminin yapımcısı hakkındaki iddiaları nedeniyle Sharon Stone'a sert sözlerle cevap verdi. 

Silver filminde rol alan 61 yaşındaki Billy Baldwin X’te yaptığı açıklamada "Sharon Stone'un bunca yıl sonra neden benim hakkımda konuşmaya devam ettiğinden emin değilim? Hâlâ bana aşık mı yoksa bunca yıldan sonra onun tekliflerini geri çevirdiğim için hâlâ incinmiş durumda mı? dedi.

Oyuncuyu hakkında bildiklerini anlatmakla tehtit eden Billy: 

"Acaba bir kitap yazıp Sharon hakkındaki  rahatsız edici, müstehcen ve profesyonellikten uzak hikâyeyi anlatsam mı? Bu eğlenceli olabilir." dedi. 

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