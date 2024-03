Ahlaksız teklif! Sharon Stone'un ifşasına Alec Baldwin'den sert yanıt

"ÇOK DAR KAFALIYDIM"

“Billy ile birlikte olsaydım , ekranda uyum yakalar ve filmi kurtarırdık" şekilnde konuşan oyuncu “Asıl sorun bendeydi çünkü çok gergindim söyleneni yapıp yoluna koyabilecek gerçek bir oyuncu gibi değildim. Asıl sorun şu ki, çok dar kafalı biriydim.” açıklaması yaptı.

Stone, 1980'lerde ve 90'larda Michael Douglas'la birlikte rol aldığı Total Recall, The Mighty, Casino, The Last Action Hero ve Basic Instinct gibi hit filmlerde rol alarak üne kavuştu.