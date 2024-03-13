Ahlaksız teklif! Sharon Stone'un ifşasına Alec Baldwin'den sert yanıt
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sharon Stone, oyunculuk performansını artırmak için rol arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmesini talep eden film yapımcısının kimliğini açıkladı. Stone, Silver filminin yapımcısı Robert Evans'ı suçlarken başrol oyuncusu William (Billy) Baldwin'den sert yanıt geldi.
Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Sharon Stone, yıllar önce bir yapımcının kendisine filmin başrol oyuncusuyla cinsel ilişkiye girmesini teklif ettiğni söylemişti. Ünlü oyuncu şimdi yaptığı açıklamada yapımcının ve oyuncunun ismini açıkladı.