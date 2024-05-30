Ahmet Uğurlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

FIRAT TANIŞ

"Günümüz tiyatro ve sinemamızın en sıra dışı benzersiz aktörüydü kuşkusuz Ahmet Uğurlu... Çok üzgünüm. Ailesine, sevenlerine ve tüm camiaya sabır diliyorum."

REHA ÖZCAN



"Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Ahmet ağabey çocukluğumuzun idolllerinden biri, ilk 'İstanbul Efendisinde' izlemiştim. Konservatuvar yıllarında sınav parçamı çalıştırmıştı. Çok şey öğrendim ondan. Çok üzgünüm. Allah, rahmet eylesin. Başımız sağolsun, sabır dilerim."