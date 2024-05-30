Ahmet Uğurlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
Derviş Zaim imzalı "Tabutta Rövaşata" filminde canlandırdığı "Mahsun" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Uğurlu'nun vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Ahmet Uğurlu paylaşımları...
Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü isimler Ahmet Uğurlu'nun vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...