Ahmet Uğurlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Derviş Zaim imzalı "Tabutta Rövaşata" filminde canlandırdığı "Mahsun" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Uğurlu'nun vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Ahmet Uğurlu paylaşımları...

Ahmet Uğurlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 1

Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti. 

Ünlü isimler Ahmet Uğurlu'nun vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

N-LIFE HABERLERİ

Ahmet Uğurlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 2

ATA DEMİRER

"Tabutta Rövaşata ile kalbimize bir çizik atmıştın büyük usta. Işıklar içinde uyu."

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Değerli oyunculuğu ve kişiliğiyle anılarımızda yer etmiş ve edecek Ahmet Uğurlu'yu da kaybetmişiz. Ailesinin ve sevenlerinin ve varlık gösterdiği her platformdaki arkadaşlarının başı sağ olsun. Ruhu sevinçle dolsun…"

Ahmet Uğurlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 3

CEM YILMAZ

"Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna ağabeyimin dayısı, Mustafa ağabeyimizin ağabeyi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu ağabeyimizin mekânı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekânı cennet olsun."

ZAFER ALGÖZ

"Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey Mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı… Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp." 

Ahmet Uğurlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 4

FIRAT TANIŞ

"Günümüz tiyatro ve sinemamızın en sıra dışı benzersiz aktörüydü kuşkusuz Ahmet Uğurlu... Çok üzgünüm. Ailesine, sevenlerine ve tüm camiaya sabır diliyorum."

REHA ÖZCAN

"Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Ahmet ağabey çocukluğumuzun idolllerinden biri, ilk 'İstanbul Efendisinde' izlemiştim. Konservatuvar yıllarında sınav parçamı çalıştırmıştı. Çok şey öğrendim ondan. Çok üzgünüm. Allah, rahmet eylesin. Başımız sağolsun, sabır dilerim."

Ahmet Uğurlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 5

MİNE TUGAY

"Bana öğretiklerin, yaşam perspektifin, güzel kalbin, özel ruhunu tanımamıza izin verdiğin için çok teşekkür ederim..."

Ahmet Uğurlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 6

ORHAN AYDIN

"Ahmet Uğurlu, çok üzgünüm kardeşim çok... Toprağın çiçekler koksun…"

FİLİZ AKIN

"71 yaşındaki oyuncumuzu kaybetmişiz. Tiyatro, sinema ve dizi dünyasının başı sağ olsun."

Ahmet Uğurlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 7

TALAT BULUT

"Canım Ahmet Uğurlu devrin daim olsun. Bu ülkede iyi aktör zaten çok az... Giderek daha çok azalıyor."

Ahmet Uğurlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 8

AHMET UĞURLU KİMDİR?

1952 yılında Konya'da dünyaya gelen Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Uğurlu, kendisi gibi oyuncu Mustafa Uğurlu'nun ağabeyidir. Birçok tiyatro oyunu, sinema filminde rol alan Ahmet Uğurlu, "Tabutta Rövaşata" filmindeki performansıyla tanındı.

Ahmet Uğurlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 9

"Tabutta Rövaşata"daki performansıyla 33. Altın Portakal Film Festivali başta olmak üzere; 1997 Selanik Film Festivali,  9. Ankara Uluslararası Film Festivali, Türk Eleştirmenleri Birliği tarafından da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştü.

Ahmet Uğurlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 10

"Eşref Saati", "Döngel Kârhanesi", "Yol Ayrımı" gibi yapımlarda da boy gösteren Uğurlu, son olarak "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinde rol aldı. Usta isim, 2017 yılında da oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı.

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