Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Derviş Zaim imzalı "Tabutta Rövaşata" filminde canlandırdığı "Mahsun" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti.

"GENÇLİK KAHRAMANIMIZDI"

Uğurlu'nun acı haberini Cem Yılmaz duyurdu. Ünlü isim, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:



"Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun... Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı, mekanı cennet olsun..."

Oyuncu Zafer Algöz ise "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey Mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı… Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

