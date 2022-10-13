Ajda Pekkan'ın sahne kıyafeti gelinliğe benzetildi

Bir düğünde sahne alan Süperstar Ajda Pekkan’ın sahne kıyafeti gelinliğe benzetildi. Sanatçının paylaşımına binlerce yorum yağdı.

Ajda Pekkan'ın sahne kıyafeti gelinliğe benzetildi - 1

Geçtiğimiz günlerde Bursa’da verdiği konser esnasında yüzündeki değişimle dikkat çeken ünlü sanatçı Ajda Pekkan, bir düğünde konser verdi.

Ajda Pekkan'ın sahne kıyafeti gelinliğe benzetildi - 2

Pekkan'ın takipçileri, sahnede beyaz bir kostüm giyen sanatçının görünümünü gelinliğe benzetti.

Ajda Pekkan'ın sahne kıyafeti gelinliğe benzetildi - 3

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Pekkan'ın elbisesi kimi takipçiler tarafından çok beğenilirken kimileri düğünde yalnızca gelinin beyaz giymesi gerektiğine dair yorumlarda bulundu.

Ajda Pekkan'ın sahne kıyafeti gelinliğe benzetildi - 4

Pekkan, sosyal medya paylaşımında "Tanıklık ettiğimiz bu Özel Gece’de Sevgili Naz ve Ahmet’e Ömür boyu Mutluluklar dileğiyle…" ifadelerini kullandı.

Ajda Pekkan'ın sahne kıyafeti gelinliğe benzetildi - 5

76 yaşındaki sanatçının elbisesi Gülşah Saraçoğlu imzası taşıyor.

Ajda Pekkan'ın sahne kıyafeti gelinliğe benzetildi - 6

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz haftalarda Bursa’da konser veren Pekkan’ın yüzündeki değişim sosyal medyada gündem olmuştu.

Ajda Pekkan'ın sahne kıyafeti gelinliğe benzetildi - 7

Konsere katılan oyuncu Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın paylaşımı sosyal medyada çok konuşulmuş ve paylaşıma gelen yorumlar arasında Süperstar'ın Avcı'dan daha genç göründüğüne dair yorumlar yer almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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