Al Pacino’nun yeni sevgilisi Noor Alfallah 28 yaşında

Haberler | 17.04.2022 - 13:38 - Son Güncelleme : 17.04.2022 - 13:43
Oscar’lı aktör Al Pacino, gönlünü kendinden 53 yaş küçük Noor Alfallah’a kaptırdı. En son House of Gucci filminde rol alan 81 yaşındaki sanatçı ile 28 yaşındaki Alfallah, geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta bir restoran çıkışında görüntülendi.
İkiliye yakın kaynaklara göre pandeminin başında ilişkileri başlayan çift, ünlü aktör Jason Momoa’nın geçen hafta paylaştığı bir sosyal medya gönderisinde de bir aradaydı.
Çift, restoran çıkışında paparazzilerin objektifine takıldı.
Page Six’e konuşan bir kaynak, “İlişkileri çok iyi gidiyor. Al Pacino, Noor Alfallah’ın babasından bile daha yaşlı olmasına rağmen, aralarındaki yaş farkı bir sorun teşkil etmiyor” dedi.
Kuveyt asıllı Amerikalı TV yapımcısı olan Noor Alfallah, varlıklı bir aileden geliyor. Daha önce şarkıcı Mick Jagger (78) ve milyarder yatırımcı Nicolas Berggruen (60) ile de birliktelik yaşamıştı. Bir dönem aktör ve yönetmen Clint Eastwood (91) ile de ilişkisi olduğu iddia edilen Noor Alfallah, bu söylentileri yalanlamış, Eastwood'un bir aile dostları olduğunu savunmuştu.
İddialar arasında Al Pacino'nun, İsrailli oyuncu Meital Dohan (40) ile yaşadığı ilişkiyi bitirdikten sonra Alfallah ile birlikte olmaya başladığı ayrıntısı da yer alıyor. Pacino'nun eski sevgilisi Dohan, bir İsrail dergisine verdiği demeçte Alfallah'ın Al Pacino ile birlikte olmasına şaşırdığını ifade etti. Dohan "Al Pacino bile olsa, bu kadar yaşlı bir adamla birlikte olmak zor" diye konuştu. Meital Dohan, Al Pacino ile kavgalı ayrıldıklarını ama yine de ona saygı duyduğunu sözlerine ekledi.
Al Pacino her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de yine de merak konusu olmaktan kurtulamadı. Ünlü oyuncunun 'gönül defterinde' aralarında Diane Keaton, Penelope Ann Miller ve Kathleen Quinlan'ın da bulunduğu birçok ünlünün ismi yazılı. Al Pacino İsrailli oyuncu Dohan ile birlikte olmadan önce de Arjantinli yıldız Lucila Sola ile aşk yaşamıştı. Bu arada Sola'nın kızı Camilla Morrone "Al Pacino'nun üvey kızı" olarak tanınıyor ve son dönemde Leonardo DiCaprio ile flört ediyor.
Al Pacino, çeşitli birlikteliklerinden üç çocuk sahibi oldu. Ünlü aktörün, Beverly D'Angelo ile ilişkisinden 21 yaşında Olivia ve Anton James adında ikizleri bulunuyor. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 32 yaşında Julie adında bir kızı var.