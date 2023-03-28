Alessandra Ambrosio'nun kızına 'Mini Alessandra' diyorlar

İş insanı Jamie Mazur ile uzun bir süre nişanlı kalan model ünlü süper model Alessandra Ambrosio'nun, bu ilişkisinden Anja ve Noah adında iki çocuğu dünyaya geldi. 10 yıllık birlikteliklerini 2018'de sonlandıran ikilinin kızı Anja Louise Ambrosio Mazur, artık 14 yaşında.
Kızı Anja Louise ile objektif karşısında çekilen fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan 41 yaşındaki Alessandra Ambrosio, paylaşımlarına yenilerini ekledi.
Anja Louise ile Lollapalooza Müzik Festivali'ne giden Alessandra Ambrosio, anne - kız pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Neredeyse 1,77 metre boyundaki annesinin boyuna ulaşan Anja Louise'in Alessandra Ambrosio'ya olan benzerliğiyle de dikkat çekti.
Anja Louise, annesine olan benzerliği nedeniyle 'Mini Alessandra' olarak adlandırılıyor. Küçük kızın ileride annesinin yolundan yürüyerek modellik mesleğine adım atması da olası görünüyor.