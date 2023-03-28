Alessandra Ambrosio'nun kızına 'Mini Alessandra' diyorlar

İş insanı Jamie Mazur ile uzun bir süre nişanlı kalan model ünlü süper model Alessandra Ambrosio'nun, bu ilişkisinden Anja ve Noah adında iki çocuğu dünyaya geldi. 10 yıllık birlikteliklerini 2018'de sonlandıran ikilinin kızı Anja Louise Ambrosio Mazur, artık 14 yaşında.