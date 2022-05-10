Alina Boz: Kalabalıkta kendimi kaybediyorum

23 yaşındaki Boz, “Galalarda gerçekten çok zorlanıyorum. Bu hiç geçmedi. İlk galama katıldığımdan beri bu böyle. Çok kalabalık geliyor bana ve çok panik oluyorum. Ne kadar aşmaya çalışsam da aşamadım. Herhalde kişiliğimle alakalı" diye konuştu.