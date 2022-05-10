Alina Boz: Kalabalıkta kendimi kaybediyorum

Haberler | 10.05.2022 - 16:05
Alina Boz, InStyle dergisinin yeni sayısı için Dubai’de objektif karşısına geçti. Bugüne kadar çok sayıda yapımda rol alan Boz, panik atak yaşadığını itiraf etti.
23 yaşındaki Boz, “Galalarda gerçekten çok zorlanıyorum. Bu hiç geçmedi. İlk galama katıldığımdan beri bu böyle. Çok kalabalık geliyor bana ve çok panik oluyorum. Ne kadar aşmaya çalışsam da aşamadım. Herhalde kişiliğimle alakalı" diye konuştu.
"Değiştirebileceğim bir şey mi onu da bilmiyorum. Çok kalabalık olunca kendimi kaybediyorum. Bir panik atak durumu oluyor" diyen Boz, "Özellikle kameralar açılıp flaşlar patlamaya başladığında. Hiç belli olmadı ama ben çoğu röportajımda dudaklarımın titrediğini hatırlıyorum. Aynı anda birden çok şeye odaklanmakta güçlük çeken biriyim. Bu sebeple de zorlanıyorum galiba" ifadelerini kullandı.
Boz, “Galada içimden bir düğün sahibi çıkıyor; herkese merhaba demeye, herkesi ağırlamaya çalışan. Bir diğer yandan da bir güzellik algısı da var bu galalarda. Güzel görünmek kadar rahat etmek de önemli. Ben de en güzel şekilde hazırlanmaya çalışıyorum" sözlerini dile getirdi.
Sinema Televizyon Bölümü’nde okuyan Boz kariyeri hakkında şu ifadeleri kullandı: “Hep görüntü, görüntü yönetmenliği, sinematografi konularına meraklıydım. Ben de bir şey üretmek istiyorum artık bu noktada. 10 yıldır sektördeyim. İnsan beynini çalıştırıp kendi de bir şey çıkarma peşine düşüyor. Hazır bu yıl da boşum, bu boşluğu bilgi edinerek değerlendireyim dedim. Nitekim güzel de gidiyor” dedi.